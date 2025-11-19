La nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader, poniendo fin a casi cinco años sin un titular designado de la Embajada en el país.

Durante el breve espacio, que se extendió por alrededor de ocho minutos, el jefe de Estado conversó con la diplomática sobre temas de interés para ambos países y oportunidades de cooperación.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Campos estuvo acompañada de su delegación, mientras que el gobernante se encontraba junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Álvarez, como es tradicional.

Siete embajadores

El mandatario también recibió las credenciales de otros seis nuevos embajadores, en una ceremonia que formalizó la acreditación diplomática de cada uno y les permitió asumir plenamente sus funciones.

Además de la representante estadounidense, presentaron sus cartas credenciales:

Raúl Fuentes Milani , de la Delegación de la Unión Europea .

, de la Delegación de la . Enrique Antonio Valdez Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta.

Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta. Kishan Dan Dewal, de la República de la India.

John Petter Opdahl, del Reino de Noruega.

Zdenek Kubánek, de la República Checa.

Vitali P. Barchuk, de la República de Belarús.

Llegada de la embajadora

Leah Francis Campos llegó al país el pasado jueves 30 de octubre para asumir sus funciones, tras casi cinco años de la salida de su antecesora, Robin Bernstein.

La misión estadounidense había permanecido sin embajador desde enero de 2021, cuando Bernstein concluyó su labor en medio del traspaso de mando al presidente Joe Biden.