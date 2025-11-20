Abinader llega a California para participar en reunión anual de la industria de semiconductores

El presidente Luis Abinader (izquierda) es recibido por el empresario Samuel Conde y la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader comenzó este jueves una visita de dos días en Estados Unidos centrada en fortalecer la posición de la República Dominicana dentro de la cadena global de semiconductores.

Durante su estadía el mandatario participará en la reunión anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA, por sus siglas en inglés) en San José, California, y sostendrá encuentros de alto nivel con ejecutivos líderes del sector.

La Presidencia informó que la agenda incluye reuniones exclusivas con los principales CEOs de empresas globales dedicadas a la manufactura, diseño y desarrollo de semiconductores, así como encuentros bilaterales estratégicos orientados a consolidar al país como un socio confiable para las empresas que buscan diversificar y relocalizar sus cadenas de producción.

Según la Presidencia, la invitación al jefe de Estado "refleja los avances y acciones concretas que la República Dominicana, junto al sector privado, ha impulsado para consolidar un ecosistema sólido y seguro para la inversión en este sector".

A su llegada, Abinader fue recibido por la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo, y por el empresario Samuel Conde. El mandatario viajó acompañado del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor —Ito— Bisonó, representantes de dicha institución y una comisión del sector privado.

Durante la jornada en territorio californiano, Abinader desarrollará una agenda cargada de reuniones estratégicas destinadas a ampliar la participación del país en la cadena de valor global de semiconductores. El objetivo -indicó- la Presidencia es generar nuevas oportunidades de cooperación, promover proyectos de innovación y continuar atrayendo inversiones en manufactura avanzada.

Como parte de sus compromisos, el presidente asistirá a la Cena Anual de la SIA, uno de los encuentros más importantes del sector.

Agenda para el viernes 21

Para este viernes, el presidente Abinader tiene en agenda una reunión de análisis junto al equipo de MySilicon, enfocada en proyectos de expansión y cooperación tecnológica. Concluidas sus actividades, el mandatario y su comitiva regresarán al país.

La visita marca un paso clave en los esfuerzos del Gobierno dominicano por posicionar al país como un nodo estratégico en la creciente demanda global de semiconductores y tecnologías avanzadas.