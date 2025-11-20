José Paliza supervisa avances de la transformación del sector Las Lilas en Santo Domingo Este

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorriendo el proyecto Recuperación Margen Oriental: Las Lilas, parte del plan integral de readecuación del río Ozama. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, supervisó este jueves los avances del proyecto Recuperación Margen Oriental: Las Lilas, parte del plan integral de readecuación del río Ozama que impulsa el Gobierno. La obra es ejecutada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

Durante la visita, Paliza informó que en esta primera etapa se han liberado unos 300 metros lineales, equivalentes a 15,400 metros cuadrados de área recuperada en la margen del río Ozama, indica una nota de prensa.

El proceso se realiza en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MINARENA), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Alcaldía de Santo Domingo Este.

"Este proyecto no es solo infraestructura; busca promover el desarrollo integral y garantizar equidad territorial. Cada metro recuperado en Las Lilas debe traducirse en mejor calidad de vida para las familias", afirmó Paliza, quien calificó la transformación del entorno del río Ozama como "una tarea histórica asumida con responsabilidad y sentido de urgencia".

La intervención incluye limpieza de residuos, demolición de estructuras vulnerables y un proceso ordenado y respetuoso con los residentes. Hasta ahora, más de 100 edificaciones han sido demolidas y 137 familias indemnizadas.

¿Qué obras e infraestructuras contempla la primera etapa?

El proyecto, amparado por el decreto 521-25, contempla la construcción y remozamiento de infraestructura social, deportiva y comunitaria, como un nuevo play de béisbol, la cancha deportiva del sector, la sede de la Fundación Luz del Futuro, áreas de juegos infantiles y la readecuación de dispensario médico, cuartel policial y centro comunitario.

Además, se construirá una nueva vía de acceso con aceras, contenes, pasos peatonales y un puente sobre la cañada La Milagrosa, mejorando la conectividad y la resiliencia de la comunidad ante eventos climáticos.

También se intervendrán los terrenos aledaños al río para garantizar la seguridad de las nuevas estructuras.

La modernización de los servicios básicos incluye redes de drenaje pluvial y sanitario, sistemas de agua potable e iluminación pública, beneficiando tanto a las nuevas construcciones como a las viviendas que permanecen en el área.