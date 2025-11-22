×
Árbol de Navidad
Árbol de Navidad

La vicepresidenta y la primera dama encienden el árbol de Navidad en el Palacio Nacional

El acto se celebró en las escalinatas de la casa de gobierno

    Expandir imagen
    La vicepresidenta y la primera dama encienden el árbol de Navidad en el Palacio Nacional
    De izquierda a derecha, la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, rodeados de niños junto al árbol de Navidad en el Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    La vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje encabezaron este viernes el encendido del árbol de Navidad en el Palacio Nacional, con el que dieron la bienvenida a esta época de celebraciones. 

    "Reunirnos para encender el árbol de Navidad tiene un significado que va más allá de adornar esta casa de gobierno, el espíritu humano se renueva cada día reviviendo ese momento en que Dios, con tanta generosidad, nos regala a su hijo", manifestó la primera dama.

    Rodeadas de niños, contaron tres, dos uno, hasta que el inmenso árbol, colocado en el interior del Palacio, se iluminó. 

    "Junto a mi querida tocaya @raquelarbaje, compartimos la apertura de la Navidad, una época que nos acerca y nos recuerda el valor de estar presentes con quienes nos rodean", dijo la vicepresidenta

    Expandir imagen
    Infografía
    Raquel Arbaje y Raquel Peña encabezaron el acto de encendido de la Navidad. (FUENTE EXTERNA)

    El acto central se realizó en las escalinatas de la casa de gobierno, en el que se presentaron actividades artísticas


