La vicepresidenta y la primera dama encienden el árbol de Navidad en el Palacio Nacional
El acto se celebró en las escalinatas de la casa de gobierno
La vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje encabezaron este viernes el encendido del árbol de Navidad en el Palacio Nacional, con el que dieron la bienvenida a esta época de celebraciones.
"Reunirnos para encender el árbol de Navidad tiene un significado que va más allá de adornar esta casa de gobierno, el espíritu humano se renueva cada día reviviendo ese momento en que Dios, con tanta generosidad, nos regala a su hijo", manifestó la primera dama.
Rodeadas de niños, contaron tres, dos uno, hasta que el inmenso árbol, colocado en el interior del Palacio, se iluminó.
"Junto a mi querida tocaya @raquelarbaje, compartimos la apertura de la Navidad, una época que nos acerca y nos recuerda el valor de estar presentes con quienes nos rodean", dijo la vicepresidenta.
El acto central se realizó en las escalinatas de la casa de gobierno, en el que se presentaron actividades artísticas.