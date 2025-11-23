Abinader: "Las Fuerzas Armadas hoy son muy diferentes a las que encontramos hace cinco años"

El presidente Luis Abinader resaltó ayer domingo la inversión de recursos que ha hecho su gestión en las Fuerzas Armadas, a propósito de la inauguración de varias obras de remozamiento de la sede del Ministerio de Defensa (Mide).

El mandatario aseguró que, gracias a las mejoras en infraestructura y en los ingresos de los soldados, la guardia está preparada para los desafíos de seguridad relativos a la crisis en Haití.

"Hoy podemos decir que tenemos unas Fuerzas Armadas a la altura que requieren las circunstancias, y cuando hablo de las circunstancias saben de los retos que tenemos en la frontera" Luis Abinader Presidente de la República “

Trabajos de remozamiento

Abinader inauguró este domingo los trabajos de remozamiento del recinto militar General de División Matías Ramón Mella, sede del Mide.

El trabajo incluyó la renovación del Regimiento Guardia de Honor del ministerio, con una fachada nueva, espacios de recepción, armerías, depósitos, escaleras y pasillos readecuados, así como el remozamiento de oficinas, nuevas barberías para oficiales y alistados y un salón de belleza para damas.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández, destacó que estas mejoras forman parte del plan de trabajo orientado a elevar la calidad de vida y las condiciones de servicio de los soldados.

Recordó que, al iniciar su gestión, realizó una inspección detallada de todas las dependencias del Mide, identificando la necesidad de transformar profundamente este regimiento, cuya historia se remonta a la inauguración del recinto en 1974 y que, en el año 2000, evolucionó al actual Regimiento Guardia de Honor, encargado de la seguridad, la rendición de honores y la custodia de monumentos patrios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-30444-pm-1-7e371ec0.jpeg Recinto militar General de División Matías Ramón Mella, sede del Mide. (FUENTE EXTERNA)

Nuevos cuarteles

Dentro de las obras inauguradas se destaca la construcción de un nuevo cuartel para 150 alistados, así como el remozamiento profundo de los cuarteles existentes del Regimiento y la Policía Militar, alcanzando una capacidad combinada para alojar 483 soldados en espacios climatizados.

Además, fueron entregadas habitaciones renovadas para oficiales superiores y un cuartel remozado para oficiales subalternos.

Unidades especializadas

También fueron remozadas las instalaciones de la Unidad de Comando Especial Contraterrorista, equipada ahora con cuarteles climatizados, nuevos baños, salas de estar y nuevo equipamiento militar y logístico.

Durante el acto se pusieron en funcionamiento las nuevas oficinas y depósitos del Plan Social de las Fuerzas Armadas.

En el ámbito tecnológico, el presidente Abinader dejó inaugurada la Dirección General de Vehículos No Tripulados del C5i, dotada de tecnología para fortalecer la vigilancia estratégica y la respuesta operativa de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

La Voz de las Fuerzas Armadas

El acto incluyó, además, la reapertura de la Radioemisora Cultural "La Voz de las Fuerzas Armadas", considerada durante años la "cenicienta" institucional, según el ministro.

Ahora cuenta con estaciones en Santo Domingo y Alto Bandera, así como nuevos transmisores repetidores instalados en Montecristi, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Pedernales, con lo que se espera fortalecer la presencia del Estado en toda la frontera.

El mandatario también inauguró las mejoras del área social del Club de Oficiales, que incluyeron el restaurante y la cafetería La Trinchera remozados, la piscina con nuevos baños, gazebos, parrillera, parque infantil y espacios recreativos.

Para fortalecer la atención a los miembros de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, se inauguró una farmacia en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones, destinada a la entrega gratuita de medicamentos.

Asimismo, fueron ampliadas y equipadas las áreas de recepción, certificaciones, consultas médicas, oficina de libre acceso a la información, dispensarios y almacenes para acción social.

