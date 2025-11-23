Abinader inaugura nuevas y remozadas obras en las instalaciones del Mide

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración de nuevas y remozadas obras en las instalaciones del recinto militar General de División Matías Ramón Mella, sede del Ministerio de Defensa (Mide).

Según una nota de prensa, el jefe de Estado resaltó que durante los cinco años de su mandato se ha equipado a las instituciones castrenses con vehículos y otros elementos necesarios para cumplir con su misión de defender la nación.

También anunció que contarán con más "drones o equipos no tripulados para proteger cada vez más a nuestro país".

Resalta apoyo a la entidad

Manifestó que, desde su llegada a la Presidencia, está enfocado en mejorar las condiciones de las instituciones castrenses para colocarla en el nivel que requiere el momento, y que para ello puede seguir contando con su apoyo.

"Hoy podemos decir que ya tenemos una Fuerzas Armadas al nivel que requieren las circunstancias", enfatizó el mandatario.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que las mejoras forman parte del plan de trabajo orientado a elevar la calidad de vida y las condiciones de servicio de los soldados.

Renovaciones

Se renovaron las áreas del Regimiento Guardia de Honor, que se encarga de la seguridad, la rendición de honores y la custodia de monumentos patrios. Los trabajos incluyeron una nueva fachada, recepción, armerías, depósitos, escaleras y pasillos, oficinas, nuevas barberías para oficiales y alistados, y un moderno salón de belleza para damas.

También se construyó un nuevo cuartel para 150 alistados y se remozaron los cuarteles existentes del Regimiento y la Policía Militar, alcanzando una capacidad combinada para alojar 483 soldados en espacios climatizados, con nuevos baños, camas, armarios, áreas de esparcimiento y condiciones dignas para el servicio militar.

Se entregaron habitaciones renovadas para oficiales superiores y un cuartel remozado para oficiales subalternos.

Además, se realizaron mejoras al área social del Club de Oficiales, que incluyen el restaurante y la Cafetería La Trinchera, la piscina con nuevos baños, gazebos, parrillera, parque infantil y espacios recreativos.

"El sano esparcimiento de nuestros militares y sus familias es una prioridad dentro de nuestra gestión", afirmó el ministro.

Además, se pusieron en funcionamiento las nuevas oficinas y depósitos del Plan Social de las Fuerzas Armadas.

Unidades especializadas y fortalecimiento tecnológico

De igual forma, se remozó la Unidad de Comando Especial Contraterrorista, equipada ahora con cuarteles climatizados, nuevos baños, salas de estar, mobiliario moderno y nuevo equipamiento militar y logístico.

En el ámbito tecnológico, el presidente Abinader dejó inaugurada la Dirección General de Vehículos No Tripulados del C5i, dotada de tecnología de última generación para fortalecer la vigilancia estratégica y la respuesta operativa de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

En las renovaciones del Mide también se contempló la reapertura de la Radioemisora Cultural "La Voz de las Fuerzas Armadas", que ahora cuenta con estaciones modernizadas en Santo Domingo y Alto Bandera, así como nuevos transmisores repetidores instalados en las provincias Montecristi, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Pedernales.

El ministro Fernández Onofre agradeció el apoyo del presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, por su contribución en este proceso de modernización.

Nuevos servicios para militares en retiro

Para fortalecer la atención a los miembros de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, se inauguró una moderna farmacia en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones, destinada a la entrega gratuita de medicamentos.

Asimismo, fueron ampliadas y equipadas las áreas de recepción, certificaciones, consultas médicas, oficina de libre acceso a la información, nuevos dispensarios y almacenes para acción social.