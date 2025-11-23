×
Navidad 360
VIDEO | El presidente Abinader preside el lanzamiento de "Navidad 360" en el Faro a Colón

Con este evento, la Dirección Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasacrd) dará la bienvenida a las fiestas decembrinas

    El presidente de la República, Luis Abinader, preside la tarde de este domingo el lanzamiento de "Navidad 360", actividad realizada en la explanada frontal del Faro a Colón en el municipio Santo Domingo Este, Santo Domingo.

    Con este evento, la Dirección Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasacrd) dará la bienvenida a la época navideña de este 2025. 

