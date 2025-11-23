Gobierno lanza "Navidad 360" para distribuir 15 millones de raciones de alimentos en Navidad

El Gobierno, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), inauguró la tarde de este domingo "Navidad 360", un plan que busca entregar unas 15 millones de raciones de alimentos cocinados durante este período de la Pascua del 2025.

La Dasac, entidad surgida a partir de la fusión de los Comedores Económicos y el Plan Social de la Presidencia, también entregará 1.5 millones de raciones crudas con los productos navideños. Además, colocarán zinc y madera a unas cinco mil viviendas y otras 25,000 casas recibirán los enseres del hogar. Las entregas serán en todo el territorio nacional.

Edgar Augusto Féliz Méndez, director de la institución, manifestó que la distribución se hará entre este 23 de noviembre y el 31 de diciembre del 2025. Adelantó que ya tienen unas cinco mil solicitudes de almuerzo por parte de iglesias, juntas de vecinos y otras instituciones. No precisó la inversión total del Gobierno en el proyecto alimenticio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/dasac-cf2c03f9.jpg Edgar Augusto Féliz Méndez, director de la Dasac. (FUENTE EXTERNA)

Abinader preside acto

El lanzamiento fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien abrió el buffet durante un acto en la explanada central de Faro a Colón. Ahí, comunitarios del municipio Santo Domingo Este recibieron los primeros almuerzos a ritmo de música en vivo. Al evento asistieron los alcaldes Dío Astacio, de Santo Domingo Este , quien agradeció al jefe de Estado por obras en esa demarcación, pero al mismo tiempo le solicitó más apoyo para las obras pendientes de la alcaldía.

Acudieron, además, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y Betty Gerónimo, de Santo Domingo Norte, y otras autoridades y líderes comunitarios.

En su primer discurso público al frente de la Dasac, órgano descentralizado del Ministerio de la Presidencia, Edgar Augusto Féliz Méndez garantizó dirigirla con transparencia. Otras labores que indicó que harán es brindar apoyo psicológico y operativos comunitarios en poblaciones vulnerables.