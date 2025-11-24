Abinader anuncia el inicio de "La Brisita Navideña" este 29 de noviembre

El gobierno desarrollará un amplio programa de actividades y ayudas sociales que se desarrollará del 29 de noviembre al 5 de enero. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader anunció este lunes el inicio de "La Brisita Navideña", un amplio programa de actividades y ayudas sociales que se desarrollará del 29 de noviembre al 5 de enero, con el objetivo de garantizar unas festividades dignas para las familias dominicanas.

El mandatario informó que el Gobierno entregará bonos navideños digitales de 1,500 pesos a través de dos vías: Supérate, que beneficiará a 1.4 millones de familias, y el Gabinete de Política Social, que distribuirá 1.2 millones de tarjetas físicas a partir del 4 de diciembre.

En total, 2.6 millones de hogares recibirán esta asistencia.

Doble sueldo también

Además, Abinader adelantó que durante la primera semana de diciembre se desembolsarán 34,448 millones de pesos correspondientes al doble sueldo para los servidores públicos.

Villa Navidad y agenda cultural

A partir del 2 de diciembre, Villa Navidad volverá a iluminar los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo, mientras que en Santiago abrirá el día 3 en el Gran Teatro del Cibao.

Ambas permanecerán abiertas hasta el 5 de enero de 2026. El evento, gratuito, recibió más de 4 millones de visitantes en 2024.

El Ministerio de Cultura también llevará a cabo una serie de actividades artísticas que incluyen seis conciertos filarmónicos, presentaciones teatrales, la Feria Nacional de Artesanía y la tradicional Noche Larga de los Museos, a celebrarse del 12 al 14 de diciembre.

Almuerzos, cenas y ayudas sociales

El Gobierno habilitará 19 parques navideños, 19 almuerzos o cenas comunitarias y 14 fiestas de cierre, mientras que el programa Navidad 360 distribuirá raciones cocidas y crudas, enseres del hogar y realizará reparaciones de techos de hogares para familias vulnerables.

A través del programa Cuchara de Esperanza se servirán más de 15 millones de raciones cocidas y se entregarán 1.5 millones de raciones crudas. En total, 25,000 familias recibirán electrodomésticos y 6,000 techos serán reparados.

Ferias de productores y actividades comunitarias

Las festividades incluirán nueve ferias de productores en distintas provincias, desde el 29 de noviembre hasta el 28 de diciembre, así como rutas alimentarias, mercados de productores y bodegas móviles.

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial realizará aguinaldos, encendidos de luces y cenas navideñas en el Gran Santo Domingo del 2 al 23 de diciembre. Además, el 16 de diciembre se celebrará un encuentro nacional con 1,000 barberos y estilistas comunitarios en Domingo Savio. Ahí el mandatario prometió que se sometería a un corte de pelo.

Para los niños, se organizarán jornadas de entrega de juguetes el 22 de diciembre en Capotillo y el 23 en Santiago, y se premiará al barrio con la mejor decoración navideña.

Con esta agenda, el Gobierno afirma que busca "fortalecer la tradición de compartir en familia y asegurar que la navidad llegue a cada rincón del país".