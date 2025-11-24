Gobierno destaca fortalecimiento de la cooperación antidrogas entre EE. UU. y República Dominicana

El presidente Luis Abinader destacó este lunes el fortalecimiento de la colaboración entre la República Dominicana y los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, un esfuerzo que se intensifica ante el incremento de la producción de cocaína en países de Sudamérica.

El jefe de Estado ofreció esta declaración tras responder una pregunta sobre el rol del país en las acciones impulsadas por Washington contra el denominado Cártel de los Soles, organización que Estados Unidos ha designado como terrorista.

Habló del tema en LA Semanal con la Prensa de este lunes.

El mandatario el pasado 2 de septiembre emitió el decreto 500-25, mediante el cual el Gobierno dominicano también declara al Cártel de los Soles como organización terrorista, bajo el argumento de que el país debe combatir a actividades criminales transnacionales que representan amenazas para la estabilidad y la seguridad nacional y regional.

En ese contexto, Abinader reveló que el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa fue designado como zar regional en la lucha contra el fentanilo, responsabilidad que abarcará toda la región y que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos.

Cabrera Ulloa ya había sido nombrado "zar antidrogas", con la misión de liderar junto a Washington los esfuerzos para detener la expansión de sustancias sintéticas que, según el presidente, están cobrando numerosas vidas en territorio estadounidense y ampliando el riesgo delictivo en la República Dominicana.

El mandatario también informó que en los próximos días será oficializado el nombramiento de Leandro Villanueva como director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), una postulación que igualmente recibió el apoyo de EE. UU.Afirmó que esta designación evidencia "los éxitos de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico".

¿Qué nuevas designaciones y acciones se anuncian en la lucha antidrogas?

Asimismo, reiteró que la cooperación bilateral continúa fortaleciéndose frente a un escenario regional cada vez más complejo.

En ese sentido, anunció la visita esta semana del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para dar continuidad a las coordinaciones conjuntas de lucha contra el narcotráfico.

"Más adelante ofreceremos más detalles, pero esta semana Peter Hegseth visitará la República Dominicana para seguir afinando la cooperación, fruto de la confianza construida por el trabajo que hemos realizado juntos en los últimos años", adelantó.

La semana pasada, Abinader informó que la República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas (DEA) pondrán en marcha acciones "mucho más extensas y profundas" en la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyo plan será dado a conocer próximamente.