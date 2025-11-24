Ministro de la Presidencia dirigirá mensaje al país este lunes a las 8:00 p. m. por cadena de medios

En una reciente entrevista con Diario Libre José Ignacio Paliza, aseguró que la administración del presidente Luis Abinader sostiene una política de “impunidad cero” ( DIARIO LIBRE )

Santo Domingo. El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dirigirá un mensaje a la nación este lunes 24 de noviembre a las 8:00 de la noche, el cual será transmitido simultáneamente por una cadena nacional de televisión, así como por sus redes sociales oficiales y las del PRM.

El mensaje se difundirá por los canales Teleantillas, Telesistema, Coral, Color Visión y CDN, además de la plataforma digital del partido y las cuentas oficiales del dirigente en X, Instagram y Facebook.

¿Cuál es el propósito del mensaje presidencial?

Con la frase central “Lo que mereces saber, dicho de frente”, Paliza adelantó que será una intervención directa, transparente y enfocada en ofrecer información relevante a la ciudadanía sobre un tema de interés nacional.

Entrevistado por Diario Libre

En una reciente entrevista con Diario Libre José Ignacio Paliza, aseguró que la administración del presidente Luis Abinader sostiene una política de “impunidad cero” frente a los vínculos entre actores políticos y el narcotráfico, y que cualquier persona involucrada enfrenta las consecuencias sin importar militancia o posición.

Paliza afirmó que impedir por completo que capitales ilícitos intenten penetrar en los partidos es complejo, pero señaló que en la actual gestión la diferencia radica en la respuesta inmediata y la ausencia de protección institucional para quienes resultan señalados.

Según informó, en los últimos cinco años se han autorizado 355 extradiciones hacia Estados Unidos y Europa —no todas por narcotráfico— y se han decomisado 226,000 kilos de drogas, lo que a su juicio evidencia que no existe tolerancia desde el Estado.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostuvo que la infiltración del narcotráfico en la vida política no es un fenómeno nuevo, y que ha alcanzado a distintas organizaciones en las últimas décadas.

Sin embargo, enfatizó que el actual Gobierno ha establecido un precedente de no permitir protección a los señalados y de colaborar con jurisdicciones internacionales cuando corresponde.

Como ejemplo citó los casos del regidor perremeísta Edickson Herrera Silvestre, quien se declaró culpable en los Estados Unidos de transportar cocaína, y del exdiputado oficialista Miguel Gutiérrez Díaz, condenado a 16 años por distribución de cocaína y lavado de activos.

“Si mañana surgiera otra persona vinculada a nuestra organización o a cualquier área del quehacer social vinculada al narcotráfico, ya sabe cuál es la suerte que le corresponderá: la justicia”, expresó.

Financiamiento de campañas, un punto vulnerable

Paliza reconoció que el alto costo de las campañas electorales continúa siendo un incentivo para la entrada de recursos ilícitos, incluso con financiamiento público.

Señaló que el PRM ha implementado mecanismos adicionales de depuración para la selección de candidatos —certificación de no antecedentes penales, pruebas antidopaje, declaraciones juradas y evaluaciones internas— aunque admitió que ningún filtro es suficiente por sí solo y que el sistema político requiere herramientas más fuertes.

Apagón nacional y crisis recientes

El funcionario sostuvo que, pese al apagón energético del 11 de noviembre y las discusiones recientes relacionadas con narcotráfico, estas semanas no representan la mayor crisis para el gobierno de Abinader.

“No conozco un estadio diferente en mi paso por el Gobierno que no sea el de atender situaciones de crisis. Pero si me dices que hoy vivimos un momento distinto, no; ni estas semanas han sido las más difíciles”, dijo.