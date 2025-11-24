×
Doble sueldo

Abinader anuncia entrega del doble sueldo en la primera semana de diciembre

El mandatario dijo que el gobierno entregará un monto superior a los 34 mil 448 millones de pesos

    Expandir imagen
    Abinader anuncia entrega del doble sueldo en la primera semana de diciembre
    El presidente Luis Abinader ofrece detalles de los planes del Gobierno para esta Navidad. (FUENTE EXTERNA)

     El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este lunes que en la primera semana de diciembre el Gobierno entregará el doble sueldo o regalía navideña. Dijo que el monto ascenderá a 334 mil 448 millones.

    El mandatario hizo el anuncio durante LA Semanal con la Prensa, en la que ofreció detalles de todas las actividades que realiza el Gobierno para beneficio de la población durante las festividades navideñas.

