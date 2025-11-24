Abinader anuncia entrega del doble sueldo en la primera semana de diciembre

El presidente Luis Abinader ofrece detalles de los planes del Gobierno para esta Navidad. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este lunes que en la primera semana de diciembre el Gobierno entregará el doble sueldo o regalía navideña. Dijo que el monto ascenderá a 334 mil 448 millones.

El mandatario hizo el anuncio durante LA Semanal con la Prensa, en la que ofreció detalles de todas las actividades que realiza el Gobierno para beneficio de la población durante las festividades navideñas.