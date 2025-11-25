¿Quiénes recibirán "La Brisita Navideña" y a partir de qué fecha estará disponible?"

Diciembre ya está aquí, y con ello llega la esperada entrega de los bonos navideños, ahora conocidos como "La Brisita Navideña", junto a diversas actividades propias de la temporada.

Pero, ¿Sabes qué consiste "La Brisita Navideña"?

La Brisita Navideña es un programa de ayuda social que el Gobierno dominicano entrega cada año durante la Navidad. Consiste en un bono de 1,500, distribuido tanto en bonos digitales como en tarjetas físicas, destinados a apoyar a las familias de menores ingresos en la compra de alimentos y artículos esenciales para las fiestas.

El objetivo es garantizar que todas las familias puedan celebrar unas festividades con tranquilidad.

¿Cuándo inicia "La Brisita Navideña"?

A partir de este sábado 29 de noviembre hasta el 5 de enero las instituciones públicas entregarán "La Brisita Navideña", según informó el presidente Luis Abinader.

El depósito del bono se hará el 4 de diciembre directamente en las cuentas de los beneficiarios de Supérate y mediante tarjetas físicas para otros beneficiarios.

¿Cómo se hará la entrega?

La distribución se realizará a nivel nacional, a través de los principales programas sociales del Gobierno:

A través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate

Monto: 1,500 pesos

Monto: 1,500 pesos Modalidad: Bono digital

Beneficiarios: 1 millón 400 mil familias

Todos los usuarios de la tarjeta Supérate recibirán el depósito este día y podrán utilizar el bono en supermercados y comercios tradicionales.

A través del Gabinete de Política Social

Monto: 1,500 pesos

1,500 pesos Modalidad: Tarjeta física

Tarjeta física Beneficiarios: 1 millón 200 mil personas

1 millón 200 mil personas Fecha de entrega: 4 de diciembre

¿Qué se ha hecho en años anteriores?

En años anteriores, el Gobierno también realizó la entrega del bono navideño.

Por ejemplo, en 2024, se distribuyeron bonos de 1,500 pesos beneficiando a 3 millones de personas, mediante las Tarjetas Bono Navideño Mastercard de Banreservas, que podían utilizarse en cualquier establecimiento autorizado.