Doble sueldo, la Brisita, Villa Navidad, cenas y fiestas: el paquete navideño del Gobierno
El monto de la regalía pascual que se otorgará este año asciende a 34,448 millones de pesos
El presidente Luis Abinader anunció ayer que, durante la primera semana de diciembre, el Gobierno desembolsará 34,448 millones de pesos por concepto de regalía pascual.
En ese mismo orden, dijo que a partir de este sábado 29 de noviembre hasta el 5 de enero las instituciones públicas entregarán "La Brisita Navideña", con el fin de garantizar que cada familia dominicana disfrute de unas fiestas dignas.
Informó que, a través del programa Supérate, se entregarán bonos digitales de 1,500 pesos que impactarán a un millón 400 mil familias.
Asimismo, el Gabinete de Política Social otorgará bonos en tarjetas físicas por igual monto, alcanzando un millón 200 mil personas. Estos se darán el 4 de diciembre.
Otras actividades
A partir del martes 2 de diciembre, regresará "Villa Navidad" a los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo. También retorna a la ciudad de Santiago este 3 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibao, permaneciendo, en ambos lugares, hasta el lunes 5 de enero de 2026.
Por su parte, el Ministerio de Cultura organizará seis conciertos a cargo de la Orquesta Filarmónica y la Big Band Dominicana.
Las presentaciones serán, el 5 de diciembre, en San José de Ocoa; el día 7, en La Vega; el 12 en Moca; el 14 en Cotuí; el 18 en Santo Domingo Norte y el 22 en Higüey.
Además, la Feria Nacional de Artesanía será del 12 al 14 de diciembre en la Plaza España, y la Noche Larga de los Museos, del 12 al 14 de diciembre, permitirá la entrada gratuita y recorridos guiados en museos de todo el país.
Se habilitarán 19 parques de Navidad, se harán 19 almuerzos o cenas comunitarias y 14 fiestas de cierre a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep).
También, mediante la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), se ejecutará el programa Navidad 360, para la distribución de cenas y almuerzos navideños, entrega de kits de raciones crudas, enseres del hogar y reparaciones de techos para familias vulnerables.
En otro orden, Abinader anunció que se realizarán nueve ferias de productores que ofertarán "todo tipo de productos al mejor precio".
Del 2 al 23 de diciembre, a las 6:00 p.m., la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial realizará aguinaldos, encendidos de luces y cenas navideñas en el Gran Santo Domingo.
El 16 de diciembre el mandatario encabezará un encuentro en Domingo Savio con 1,000 barberos y estilistas comunitarios.
Para los más pequeños, se coordinarán dos jornadas de entrega de juguetes: el 22 de diciembre en Capotillo y el 23 en Santiago. También se entregará un premio al barrio con la mejor decoración navideña.