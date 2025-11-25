Doble sueldo, la Brisita, Villa Navidad, cenas y fiestas: el paquete navideño del Gobierno

El presidente Luis Abinader Abinader expone actividades que se realizarán en Navidad. ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader anunció ayer que, durante la primera semana de diciembre, el Gobierno desembolsará 34,448 millones de pesos por concepto de regalía pascual.

En ese mismo orden, dijo que a partir de este sábado 29 de noviembre hasta el 5 de enero las instituciones públicas entregarán "La Brisita Navideña", con el fin de garantizar que cada familia dominicana disfrute de unas fiestas dignas.

Informó que, a través del programa Supérate, se entregarán bonos digitales de 1,500 pesos que impactarán a un millón 400 mil familias.

Asimismo, el Gabinete de Política Social otorgará bonos en tarjetas físicas por igual monto, alcanzando un millón 200 mil personas. Estos se darán el 4 de diciembre.

Otras actividades

A partir del martes 2 de diciembre, regresará "Villa Navidad" a los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo. También retorna a la ciudad de Santiago este 3 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibao, permaneciendo, en ambos lugares, hasta el lunes 5 de enero de 2026.

Por su parte, el Ministerio de Cultura organizará seis conciertos a cargo de la Orquesta Filarmónica y la Big Band Dominicana.

Las presentaciones serán, el 5 de diciembre, en San José de Ocoa; el día 7, en La Vega; el 12 en Moca; el 14 en Cotuí; el 18 en Santo Domingo Norte y el 22 en Higüey.

Además, la Feria Nacional de Artesanía será del 12 al 14 de diciembre en la Plaza España, y la Noche Larga de los Museos, del 12 al 14 de diciembre, permitirá la entrada gratuita y recorridos guiados en museos de todo el país.

Almuerzos, cenas y fiestas Se habilitarán 19 parques de Navidad, se harán 19 almuerzos o cenas comunitarias y 14 fiestas de cierre a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep). También, mediante la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), se ejecutará el programa Navidad 360, para la distribución de cenas y almuerzos navideños, entrega de kits de raciones crudas, enseres del hogar y reparaciones de techos para familias vulnerables.

En otro orden, Abinader anunció que se realizarán nueve ferias de productores que ofertarán "todo tipo de productos al mejor precio".

Del 2 al 23 de diciembre, a las 6:00 p.m., la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial realizará aguinaldos, encendidos de luces y cenas navideñas en el Gran Santo Domingo.

El 16 de diciembre el mandatario encabezará un encuentro en Domingo Savio con 1,000 barberos y estilistas comunitarios.

Para los más pequeños, se coordinarán dos jornadas de entrega de juguetes: el 22 de diciembre en Capotillo y el 23 en Santiago. También se entregará un premio al barrio con la mejor decoración navideña.