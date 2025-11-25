¿Dónde se desarrollará Villa Navidad y hasta cuándo estará disponible?

Familias y visitantes disfrutan de la magia de Villa Navidad, recorriendo los espacios decorados. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

Con la temporada navideña, regresan las actividades que llenan de alegría y espíritu festivo a las familias dominicanas, y entre ellas destaca, Villa Navidad , un evento de entretenimiento que incluye espectáculos de luces, juegos y recreación.

¿Dónde se desarrollará y hasta cuándo?

A partir del martes 2 de diciembre , Villa Navidad regresará a los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo, ofreciendo a las familias un espacio lleno de música, diversión y espíritu navideño.

En la ciudad de Santiago, la actividad comenzará el miércoles 3 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibao .

En ambos lugares, el evento permanecerá abierto hasta el lunes 5 de enero de 2026 , y como cada año, la entrada es totalmente gratuita.

¿Qué atracciones ofrecerá Villa Navidad?

Entre las atracciones que incluye se encuentra:

Desfile de personajes navideños y juguetes

Show en la tarima principal cada noche distinto

Juegos inflables

Espacios para Photo oportunity con casitas de dulces, casa de Santa, casitas del Mived, túneles de luces

Bosque de Nieve

Pinta caritas

Parque familiar

Pero este año, tendrá nuevas atracciones como son:

Show de drones

Show de titeres

El Carrusel

Show de espumas con el Grinch

Rincón cultural a cargo de cultura

Museo del deporte

Educación Vial

Fuegos artificiales todos los fines de semana

¿Qué se ha hecho en años anteriores?

En 2024, Villa Navidad se realizó en los jardines del Palacio de los Deportes desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero de 2025, y en Santiago en los jardines del Teatro del Nacional, desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

Los parques abrían sus puertas de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, ofreciendo un espacio de alegría, tradición y diversión para toda la familia

En el 2024, un total de 4,026,463 personas visitaron Villa Navidad hasta el 5 de enero.