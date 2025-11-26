Abinader explica razones por las que aprobó uso de dos aeropuertos a EE. UU.

El presidente Luis Abinader ofrece los detalles de la visita del secretario de Guerra de EE. UU. Pete Hegseth al país. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader explicó este miércoles las razones que llevaron al Gobierno dominicano a autorizar, de manera temporal y bajo estrictas limitaciones, el uso de espacios en los aeropuertos de la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (Aila) por parte de aviones y personal técnico de Estados Unidos para operaciones logísticas contra el narcotráfico.

Abinader señaló que la decisión responde a una necesidad estratégica : reforzar el "anillo de protección aérea y marítima" ante el incremento de las actividades del crimen organizado en la región.

Según dijo, el país está enfrentando "una amenaza real que no reconoce fronteras", por lo que la cooperación internacional es esencial para cerrar rutas que los cárteles utilizan en el Caribe.

El mandatario enfatizó que el permiso se otorga dentro de los marcos legales vigentes , específicamente el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su Protocolo de Enmienda de 2003, instrumentos que regulan toda acción conjunta y que exigen aprobación previa y supervisión directa del Ministerio de Defensa y la DNCD. "No estamos improvisando; estamos actuando conforme a la ley", afirmó.

Visita de Pete Hegseth

El anuncio del jefe de Estado se produjo la tarde de este miércoles en el Palacio Nacional durante un encuentro que sostuvo con el secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Pete Hegseth, quien arribó a la nación pasado el mediodía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/pete-y-abinader-c68227ea.jpg Pete Hegseth, secretario de Guerrea de Estados Unidos, y Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Otros motivos

Entre los motivos expuestos, Abinader destacó que la presencia logística estadounidense permitirá aumentar la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer las operaciones de interdicción, lo que se traducirá en un mayor control del espacio aéreo y marítimo dominicano. Recordó que desde 2020, gracias al trabajo conjunto con Estados Unidos, el país ha logrado multiplicar casi por diez las incautaciones de droga anuales.

El presidente también insistió en que la medida no afecta la soberanía nacional , sino que la protege. Detalló que las operaciones estarán "permanentemente supervisadas por personal dominicano", que no se autorizan acciones militares ofensivas y que la autorización es temporal y estrictamente técnica.

"Prestamos estos aeropuertos porque necesitamos aliados para enfrentar un desafío que ningún país puede combatir solo", expresó Abinader, asegurando que el objetivo final es garantizar seguridad a la población y evitar que República Dominicana siga siendo utilizada como ruta por las redes del narcotráfico.