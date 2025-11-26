Red Vial Punto Seguro de Comipol es reconocido como premio a la innovación pública

La viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Xiomara Guante, durante la entrega de estatuillas durante la 5ta edición del Premio Nacional a la Innovación Pública. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) reconoció este miércoles a los tres proyectos ganadores de la quinta edición del Premio Nacional a la Innovación Pública, una iniciativa que impulsa a los servidores públicos a transformar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Proyectos ganadores

El primer lugar fue entregado al proyecto Red Vial Punto Seguro, postulado en la Categoría Innovación Pública Implementada, por la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, (Comipol). Esta idea propone garantizar seguridad vial y brindar asistencia a ciudadanos durante incidencias o emergencias en carreteras, además de brindar espacios de descanso a conductores que lo requieran, asistencia de salud en 26 puntos en todo el territorio nacional.

El segundo lugar lo obtuvo, Red Nacional De Centros Steam, postulado por el Ministerio de Educación, en la Categoría Innovación en Políticas Públicas y Servicios. Esta propuesta busca transformar la educación secundaria dominicana creando, en cada provincia, un liceo piloto con modalidad Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) hasta construir la Red Nacional de Modalidad Steam.

El tercer premio fue conquistado por la idea, Voz Educativa, postulado en la Categoría Innovación en Políticas Públicas y Servicios, por el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Esta iniciativa está orientada a eliminar las barreras de comunicación de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior a través de una plataforma integral de inteligencia artificial que permita transcripción en tiempo real.

A través de una nota de prensa, el ministerio indicó que además del reconocimiento, los ganadores recibieron premios económicos de RD$350,000 para el primer lugar, RD$250,000 para el segundo y RD$150,000 para el tercero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-120338-pm-876dd1b3.jpeg

El acto, celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, fue encabezado por la viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Xiomara Guante, en representación del ministro Andrés Bautista, quien destacó que este premio, iniciativa del presidente Luis Abinader, constituye una oportunidad para los servidores públicos, de aportar al Estado.

Guante explicó que el motivo de este Premio es incentivar, estimular y apoyar a la juventud a investigar e innovar en un momento caracterizado por la búsqueda de nuevas tecnologías.

También resaltó el rigor del proceso de selección, en el que fueron evaluadas 73 propuestas en una primera fase y 53 finalistas durante las pruebas orales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-120334-pm-c02a7549.jpeg

Menciones de honor

El jurado también otorgó menciones de honor a otras iniciativas como: en la categoría Innovación en Procesos Públicos y Digitales el proyecto Sistema Informático de Gestión para la Última Milla (SIG-UM), Cuidarte RD, Estoy Contigo, Sistema Integrado De Sinergya Gubernamental y Atención Ciudadana (Sinergya) y DNCD Digital.

En la categoría Innovación en Políticas Públicas y Servicios recibió mención de honor INAIPI-Creciendo Juntos y en la última categoría Innovación Pública Implementada recibieron mención de honor Scoring Tributario Y Prescribe.