Gobierno pone en marcha "La Brisita Navideña" que alcanzará 2.6 millones de beneficiarios

El presidente Luis Abinader anuncia el lanzamiento de la sexta edición de "La Brisita Navideña", que beneficiará a 2.6 millones de personas, e informa que la entrega de los bonos físicos iniciará mañana. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Este jueves, el Gobierno puso en marcha la sexta edición del programa "La Brisita Navideña", con el objetivo de beneficiar 2,600,000 personas, a propósito de las festividades pascuales.

En esta ocasión, el plan se ejecutará en dos modalidades: electrónica y física.

Por un lado, 1,400,000 personas recibirán el subsidio de forma electrónica, a través de la tarjeta Supérate, con un aporte adicional de 1,500 pesos que será acreditado directamente a los beneficiarios.

La segunda modalidad contempla la distribución de 1,200,000 bonos físicos. El presidente Luis Abinader informó que la entrega de estos subsidios será a partir de mañana, viernes 30 de noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-13622-pm-0bddb409.jpeg El presidente Luis Abinader informó que la entrega de estos subsidios será a partir de mañana, viernes 30 de noviembre. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

"En este año hemos tenido avances y dificultades, como es normal, pero en el balance hemos tenido avances significativos y vamos a prepararnos entonces con esperanza, con optimismo, para que así como decimos que cada año sea mejor", dijo el mandatario.

Abinader explicó que, en paralelo a este proceso, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) dispondrá de ayuda focalizada en los casos que se necesiten y la Dirección de Comedores Económicos realizará almuerzos y cenas navideñas, en la misma modalidad en que se ha venido desarrollando en los últimos años.

Añadió que también serán distribuidas raciones crudas en distintos territorios vulnerables del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-13617-pm-1-ec08edd0.jpeg Abinader informó queserán distribuidas raciones crudas en distintos territorios vulnerables del país. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Distribución de los bono

Los bonos físicos serán distribuidos a través de una amplia red de instituciones y organizaciones sociales que incluye: juntas de vecinos, cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Poder Municipal (mediante la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana), el Congreso Nacional (senadores y diputados), así como las gobernaciones en todo el territorio nacional.

También participarán en la entrega la Iglesia Católica y distintas denominaciones evangélicas y de otras confesiones, el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Presidencia de la República y el Gabinete de Política Social, este último enfocado de manera exclusiva en el llamado tejido social.