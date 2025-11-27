Gobierno pone en marcha "La Brisita Navideña" que alcanzará 2.6 millones de beneficiarios
La entrega de bonos físicos será a partir de mañana
Este jueves, el Gobierno puso en marcha la sexta edición del programa "La Brisita Navideña", con el objetivo de beneficiar 2,600,000 personas, a propósito de las festividades pascuales.
En esta ocasión, el plan se ejecutará en dos modalidades: electrónica y física.
Por un lado, 1,400,000 personas recibirán el subsidio de forma electrónica, a través de la tarjeta Supérate, con un aporte adicional de 1,500 pesos que será acreditado directamente a los beneficiarios.
La segunda modalidad contempla la distribución de 1,200,000 bonos físicos. El presidente Luis Abinader informó que la entrega de estos subsidios será a partir de mañana, viernes 30 de noviembre.
"En este año hemos tenido avances y dificultades, como es normal, pero en el balance hemos tenido avances significativos y vamos a prepararnos entonces con esperanza, con optimismo, para que así como decimos que cada año sea mejor", dijo el mandatario.
Abinader explicó que, en paralelo a este proceso, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) dispondrá de ayuda focalizada en los casos que se necesiten y la Dirección de Comedores Económicos realizará almuerzos y cenas navideñas, en la misma modalidad en que se ha venido desarrollando en los últimos años.
Añadió que también serán distribuidas raciones crudas en distintos territorios vulnerables del país.
Distribución de los bono
Los bonos físicos serán distribuidos a través de una amplia red de instituciones y organizaciones sociales que incluye: juntas de vecinos, cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Poder Municipal (mediante la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana), el Congreso Nacional (senadores y diputados), así como las gobernaciones en todo el territorio nacional.
También participarán en la entrega la Iglesia Católica y distintas denominaciones evangélicas y de otras confesiones, el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Presidencia de la República y el Gabinete de Política Social, este último enfocado de manera exclusiva en el llamado tejido social.