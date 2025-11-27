El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó que si el Gobierno indexara los salarios como manda la ley, más de 700,000 trabajadores tendrían de inmediato mayor capacidad de compra y que eso a la vez favorecería a la economía y al propio Estado.

"Eso se traduciría en mayor poder de consumo, moviendo así las ruedas de la economía, y por ende aumentando los ingresos del propio Estado. El 90% de ese dinero iría directo a lo esencial, supermercados, transporte, educación, préstamos, salud, etc.", destacó.

En varias ocasiones Fernandez ha retado al Gobierno a cumplir con el Código Tributario, que ordena anualmente la indexación salarial y le ha señalado de dónde pueden salir los recursos que el Ejecutivo alega dejaría de percibir si cumple con la medida.

En un video publicado en sus redes sociales este miércoles, el legislador recordó que desde hace unos años el Gobierno ha decidido, por encima de la ley, quedarse con una parte de los salarios de los trabajadores.

Te puede interesar Omar Fernández identifica recursos para que el Gobierno aplique la indexación salarial

"Y no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de más de 700,000 dominicanos y dominicanas a quienes el Gobierno les mete la mano en el bolsillo y esto ha sido sorprendentemente sin siquiera pedirles permiso", dijo.

Destacó que el Gobierno lleva años utilizando parte del dinero de los empleados en lo que ellos entienden que es importante.

"Y la realidad, señores, es que nadie debería saber cómo usar tus ingresos mejor que tú mismo, que eres quien lo trabaja", dijo.

¿En qué lo usarían?

Fernandez puso varios ejemplos de en qué los trabajadores podrían utilizar el dinero si no se le descontara.

"Por ejemplo, una madre dominicana que gana 40,000 pesos al mes perdió 6,630 cada año. Según la plataforma del Gobierno, Precios Justos, con esa suma ella pudo haber comprado cosas que son importantes para ella, como, por ejemplo, 207 libras de arroz selecto, o 69 botellas de aceite, o 221 días de internet para que sus hijos estudiaran sin interrupciones", manifestó.

Sostuvo que eso era lo que probablemente habría decidido hacer una madre con su sueldo, pero que el Gobierno entendió que podía decidir mejor que ella en qué gastarlo.

"Pensemos también quizás en un joven profesional con un salario de 50,000 pesos que perdió 22,248 pesos al año. Con ese dinero pudo haber pagado un mes de renta o alquiler, o la reinscripción a su universidad, o el mantenimiento de su vehículo o motor. Este joven no avanzó más, no porque no trabajara duro, sino porque este Gobierno quiso decidir por él en qué usar sus propios recursos", manifestó.

Fernandez concluyó el video con una pregunta: ¿Quién administra mejor el dinero que tú generas con tu sudor, tú o ellos?