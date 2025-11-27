Raquel Peña inicia entrega del Bono Navideño 2025 en el Cibao e inaugura área del Cabra y Báez

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante el inicio de la entrega del Bono Navideño 2025 en la región del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves en Santiago el inicio de la entrega del Bono Navideño 2025 de la región del Cibao, como parte de una jornada simultánea realizada por el Gobierno en distintos puntos del país.

El presidente Luis Abinader lideró el acto principal desde Santo Domingo Este, mientras que la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro Administrativo, Andrés Bautista, participaron en otros sectores del Gran Santo Domingo.

Peña afirmó que el bono, destinado a apoyar a familias de todo el territorio nacional, busca "acompañar a los hogares dominicanos en una época que convoca a la esperanza".

Lo definió como un gesto de cercanía y un respaldo directo para que las celebraciones navideñas se vivan "con mayor tranquilidad y dignidad".

El Gobierno informó que se distribuirán 2 millones 600 mil bonos, de 1,500 pesos cada uno: 1.4 millones a través de Supérate y 1.2 millones por el Gabinete de Política Social.

La entrega iniciará la próxima semana mediante gobernaciones, juntas de vecinos, iglesias y organizaciones comunitarias.

Como parte del lanzamiento, la vicepresidenta compartió almuerzos navideños en los clubes de Cienfuegos y Sameji, donde conversó con residentes de ambos sectores.

Inauguran mejoras en Oncología del Cabral y Báez

Tras la actividad navideña, Peña se trasladó al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde inauguró la adecuación del área de Oncología, intervenida por el Servicio Nacional de Salud (SNS) con una inversión de 10,055,049.25 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-161533-1-8e8739b3.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Los trabajos incluyeron la habilitación de una sala de quimioterapia con capacidad para tres pacientes, un nuevo consultorio, el reacondicionamiento de áreas existentes, la sala de espera y la impermeabilización del edificio.

"Este espacio se convierte en un lugar donde la ciencia y la sensibilidad se encuentran para brindar atención que salva vidas", afirmó la vicepresidenta.

El director del SNS, Mario Lama, destacó que la obra forma parte del plan para fortalecer la red pública y garantizar servicios oportunos a los pacientes.

Peña participa en rendición de cuentas del senador Daniel Rivera

Más temprano, la vicemandataria asistió a la rendición de cuentas del senador por Santiago, Daniel Rivera, correspondiente al período 2024-2025. Peña calificó la presentación como un ejercicio de transparencia y respeto hacia la ciudadanía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-161534-f638c39b.jpeg La vicemandataria asistió a la rendición de cuentas del senador por Santiago, Daniel Rivera. (FUENTE EXTERNA)

Rivera destacó avances en infraestructura vial, educación, salud, deporte y servicios comunitarios, afirmando que estos logros responden al trabajo conjunto con el Gobierno.