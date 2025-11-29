Presidente Abinader inicia agenda en Santiago con inauguración de escuela en Hato del Yaque

Inauguración del Centro Educativo Profesor Ceferino Bonilla Reyes en Hato del Yaque, provincia Santiago, durante la jornada de supervisión y entrega de obras encabezada este sábado por el presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader desarrolla este sábado una agenda de obras y supervisiones en la provincia Santiago, iniciando con la inauguración del Centro Educativo Profesor Ceferino Bonilla Reyes, en el distrito municipal Hato del Yaque.

La jornada incluyó la puesta en funcionamiento de un polideportivo en La Yagüita de Pastor y la supervisión del programa de asfaltado que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en el sector Reparto Peralta.

Inauguran centro educativo Ceferino Bonilla Reyes

Durante el acto de apertura, el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, Rolando Reyes, destacó las proyecciones de infraestructura escolar para la provincia Santiago en el período 2026-2028.

"Este periodo contempla entregar un total de 7,456 aulas, de las cuales 963 corresponden a Santiago. Entre las aulas en construcción y las nuevas, la provincia agregará 1,145 aulas, con una inversión de 6,021.4 millones de pesos", afirmó Reyes.

El funcionario señaló que estas inversiones buscan fortalecer la calidad del sistema educativo, garantizando espacios adecuados para el aprendizaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-40246-pm-84c8b431.jpeg El recién inaugurado Centro Educativo Profesor Ceferino Bonilla Reyes en Hato del Yaque, en la provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Abinader inaugura polideportivo en La Yagüita de Pastor

Tras finalizar la actividad educativa, el mandatario se trasladó al sector La Yagüita de Pastor, donde encabezó la inauguración de un polideportivo comunitario.

Esta obra forma parte del plan de recuperación y ampliación de espacios deportivos impulsado por el Gobierno para fortalecer la integración social y la práctica de actividades físicas en los barrios de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-40245-pm-6ccd58f1.jpeg Acto de inauguración de centro educativo en la provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Supervisión del plan de asfaltado en Reparto Peralta

El presidente Abinader también supervisó los trabajos del programa de asfaltado que ejecuta Obras Públicas en el sector Reparto Peralta, en la Avenida Don José Bojos.

La intervención incluye: Longitud a intervenir: 11.25 kilómetros, Área total a asfaltar: 62,000 metros cúbicos, Inversión estimada: 125 millones de pesos

Impacto social: más de 25,000 personas beneficiadas directamente

La obra contempla tanto calles asfaltadas como vías con y sin contenes, dentro del perímetro general del sector y en la ruta que coincide con los trabajos para el Teleférico de Santiago.

El presidente brevemente dijo a periodistas, que estas intervenciones forman parte del plan de modernización de infraestructura educativa, deportiva y vial que el Gobierno desarrolla en Santiago.