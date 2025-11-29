Abinader destaca visión de desarrollo territorial y alianza público-privada en conferencia de ACIS

El presidente Luis Abinader durante la conferencia magistral del 64 aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CESAR JIMÉNEZ )

El presidente

encabezó este sábado la

por el 64 aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de

(ACIS), donde expuso los ejes centrales de su

nacional, reafirmó la importancia de la

y anunció avances en

para el Cibao, incluyendo la

y nuevas obras de conectividad.

El mandatario participó como orador de honor tras agotar una agenda oficial que incluyó la inauguración del Polideportivo de Rafey y otras obras.

Un modelo de desarrollo basado en regiones fuertes

En su conferencia, el presidente Abinader destacó que el país avanza hacia un modelo de crecimiento basado en la articulación de polos regionales, lo cual —según afirmó— permitirá una República Dominicana "policéntrica, integrada y moderna".

Aseguró que Santiago, como región productiva, es clave para el desarrollo nacional. "Santiago no es solo la segunda ciudad; es la capital productiva de la República Dominicana, el motor de una región que aporta casi el 40 % del PIB", expresó.

También enfatizó que el desarrollo no debe concentrarse en un solo centro, sino distribuirse en regiones con autonomía y oportunidades equitativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-70351-pm-3cbc4067.jpeg El presidente Luis Abinader durante la conferencia magistral del 64 aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS). (DIARIO LIBRE/ CESAR JIMÉNEZ)

Obras estratégicas para el Cibao

Durante su intervención, Abinader anunció que la licitación de la carretera del Ámbar ya fue publicada y que el Gobierno cuenta con RD$8,000 millones para iniciar los trabajos.

Dijo que esta vía será un eje de competitividad que integrará a Puerto Plata, Santiago y el norte del país.

Destacó además proyectos como el monorriel y el teleférico de Santiago, inversiones energéticas en Manzanillo y obras viales que buscan mejorar la movilidad y la productividad regional.

Alianza Estado-sector privado como base del crecimiento

El presidente subrayó que los avances del país han sido posibles gracias a una relación sólida entre el Gobierno y el empresariado.

"Nada de lo que hemos logrado se explica sin esta alianza. Y nada de lo que aspiramos lograr será posible sin fortalecerla", afirmó. Señaló ejemplos exitosos de colaboración para el desarrollo turístico, industrial y de infraestructura.

Abinader resaltó que la estabilidad económica, el crecimiento acumulado, el aumento de inversión extranjera, el dinamismo del turismo y la expansión de la clase media son resultados directos de la confianza construida entre ambos sectores.

Compromiso con el futuro y nuevas oportunidades

El mandatario aseguró que uno de los grandes desafíos es consolidar un futuro basado en innovación, educación, movilidad eficiente y oportunidades equitativas.

"Vamos a seguir construyendo una República Dominicana de oportunidades. El desafío no es gobernar el presente, es construir el futuro", manifestó.

Recordó que el país cuenta con condiciones para desarrollar industrias de alto valor agregado, como la fabricación de semiconductores, especialmente desde las zonas francas de Santiago.

Reconocimiento a la ACIS

Abinader agradeció el reconocimiento otorgado por la ACIS durante el aniversario y lo atribuyó al trabajo conjunto con el sector empresarial.

"La República Dominicana será tan fuerte como sea Santiago", afirmó al concluir su intervención.

Inauguración del Polideportivo de Rafey forma parte de su agenda

Antes de la conferencia, el presidente Abinader inauguró el Polideportivo de Rafey, una obra ejecutada bajo la modalidad de presupuesto administrativo con una inversión de RD$23,777,000.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó que la infraestructura "es un punto de encuentro para las familias, los jóvenes y los clubes deportivos", y resaltó que el proyecto refleja "cómo la visión de modernización del Gobierno llega a las comunidades".

Rodríguez afirmó: "Señor Presidente, usted nos orienta y nos guía. La revolución que usted ha traído a esta ciudad con el teleférico, el monorriel y las grandes inversiones, nosotros la estamos llevando a los barrios".