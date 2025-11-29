Militares podrán usar gratis el Metro y el Teleférico desde enero, anuncia el Gobierno

El presidente Luis Abinader (derecha) junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD) (izquierda), durante el almuerzo navideño. ( FUENTE EXTERNA )

Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán utilizar de manera gratuita, a partir de enero, los medios del sistema de transporte masivo del país, incluyendo el Metro de Santo Domingo y el Teleférico.

Así lo informó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, durante el almuerzo navideño encabezado este sábado por el presidente Luis Abinader en la sede del Ministerio de Defensa.

Fernández Onofre explicó que la medida responde a instrucciones directas del mandatario y constituye un reconocimiento al servicio que hombres y mujeres de las instituciones castrenses brindan a la nación. Señaló que este beneficio representa un apoyo significativo para miles de militares que diariamente se desplazan hacia distintas dependencias y zonas de servicio.

El anuncio se produjo en el marco del encuentro navideño que, por segundo año consecutivo, Abinader comparte con una representación de las Fuerzas Armadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-41337-pm-df7d272e.jpeg El presidente Luis Abinader se dirige a los miembros de las Fuerzas Armadas durante la actividad. (FUENTE EXTERNA)

El ministro destacó que esta actividad se ha convertido en una tradición esperada y valorada por los miembros de los cuerpos castrenses, al entenderla como un gesto de cercanía y gratitud del jefe de Estado hacia sus tropas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-34919-pm-6b3d3812.jpeg Miembros de las Fuerzas Armadas asisten al almuerzo navideño presidido por el presidente Abinader. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

"RD goza de una paz envidiable"

El mandatario expresó su deseo de que esta actividad continúe realizándose cada año. "Quiero que esto se convierta, como lo hemos hecho en los últimos años, en una tradición", afirmó.

Durante su mensaje, Abinader agradeció a los militares por su dedicación, lealtad y valentía, especialmente en un año que describió como lleno de retos. "Defendiendo nuestra nación, defendiendo nuestra patria con los muchos retos que se han presentado y que ustedes han estado a la altura de ellos, y por eso la República Dominicana goza de una paz envidiable. Muchas gracias por ese trabajo", expresó.

El jefe de Estado reiteró su compromiso y apoyo hacia las Fuerzas Armadas, destacando los esfuerzos del Gobierno en mejorar sus condiciones. "En estos años de Gobierno hemos ido mejorando las condiciones de las Fuerzas Armadas y en la medida de nuestras posibilidades continuaremos haciéndolo. Porque ustedes se lo merecen y porque sin unas Fuerzas Armadas fuertes no hay un país fuerte", sostuvo.

Añadió que mantener a las instituciones castrenses equipadas y preparadas es esencial para enfrentar los retos derivados de las diversas situaciones y de la propia geografía nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-34919-pm-1-e1f54719.jpeg Momento de la rifa en la actividad navideña ofrecida a los miembros de las Fuerzas Armadas. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-34918-pm-97d7747c.jpeg Militares comparten en la actividad navideña. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

En un mensaje especial por la época navideña, Abinader exhortó a los militares a compartir en unidad junto a sus familias, tanto de sangre como de afecto. Les pidió agradecer a Dios por la vida y lo logrado durante el año, y elevar plegarias para recibir salud, paz y bienestar en el próximo.

El presidente también anunció que estará visitando y almorzando con diferentes brigadas y sectores militares en la frontera, reconociendo los sacrificios que realizan en beneficio del país.