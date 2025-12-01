"Tenemos que acostumbrarnos a la democracia", la reacción de Abinader a marcha de Fuerza del Pueblo

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 1 de diciembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader reaccionó este lunes con naturalidad a la marcha realizada el domingo por la Fuerza del Pueblo, en la cual el presidente de ese partido afirmó que el Gobierno "está quebrado" y que los precios "han aumentado entre 50 y 100 %" durante la actual gestión.

Ante las críticas opositoras, el mandatario afirmó que estos pronunciamientos forman parte del ejercicio democrático y que la sociedad dominicana debe verlos como algo"normal".

La Fuerza del Pueblo realizó la mañana de ayer domingo la llamada "Marcha del Pueblo" para denunciar las dificultades económicas y sociales que atraviesa la población dominicana.

"Nosotros tenemos que felicitarnos que en este país hay democracia y hay oposición... Dígame algo en que la oposición ha felicitado al Gobierno. Es normal. Tenemos que acostumbrarnos a que hagan oposición y hagan sus quejas", expresó Abinader.

"Son temas de oposición, que hace oposición", agregó.

El jefe de Estado señaló que las diferencias entre Gobierno y oposición constituyen una muestra de la fortaleza institucional del país, al tiempo que reiteró que las críticas no afectan el trabajo oficial, sino que forman parte del debate político propio de toda democracia.

La Marcha del Pueblo

La manifestación de la Fuerza del Pueblo, encabezada por el expresidente Leonel Fernández, denunció presuntas dificultades económicas en el país y reclamó acciones para enfrentar el costo de la vida. Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que estos señalamientos responden a la dinámica política habitual.

De igual manera, Fernández, durante la marcha que recorrió varios sectores del Distrito Nacional, aseguró que el pueblo está cansado del Gobierno y que el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) "debe hacer sus maletas", porque en las próximas elecciones será sacado del poder.