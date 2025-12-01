Director del IDAC reafirma compromiso con el sector en inicio de Semana Aviación Civil

Colaboradores del IDAC en el Altar de la Patria. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, planteó este lunes que al inicio de su gestión presentó una agenda integral que incluía el desarrollo de todos los colaboradores de la institución en el crecimiento de la aviación civil y argumentó que se han implementado inversiones significativas en la capacitación del personal y en la adquisición de equipos de última generación para garantizar las operaciones.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir laborando con responsabilidad, integridad y pasión. Aprovechamos esta ocasión para reconocer y agradecer a cada colaborador del IDAC, su esfuerzo y dedicación son la base de nuestros logros", manifestó el titular de la entidad.

El funcionario realizó estos pronunciamientos al encabezar la Semana de la Aviación Civil Dominicana, con el depósito de una ofrenda floral en el Altar de la Patria y una misa de acción de gracias en la Catedral Castrense Santa Bárbara, a la que asistieron las principales autoridades de la aviación civil dominicana, miembros del sector aeronáutico, directores, encargados, coordinadores, colaboradores de la institución e invitados especiales.

"Que esta celebración nos inspire a seguir avanzando juntos, con fe, unidad y la convicción de que estamos construyendo un presente mejor y un futuro más seguro para nuestra aviación y para nuestro país", enfatizó Rodríguez Durán.

Origen de la celebración

Estas actividades forman parte de los actos conmemorativos de la Semana de la Aviación que cada año realiza el IDAC, para dar paso a la celebración del Día de la Aviación Civil Internacional, que se festeja el 7 de diciembre.

La fecha fue elegida para conmemorar la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional en 1944, que estableció las bases para el desarrollo de la aviación civil internacional en un contexto de paz y cooperación global.

La primera conmemoración oficial del Día de la Aviación Civil Internacional se realizó en 1994, organizada por la OACI para celebrar su 50 aniversario, antes de ser reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1996.

A los actos solemnes de inicio de celebración de la Semana de la Aviación Civil Dominicana, en representación del IDAC, asistieron, además del director general, Igor Rodríguez Durán, la subdirectora general, Paola Aimée Plá Puello, y el subdirector, Miguel Mejía; además, Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil; Bartolomé Pujals, embajador representante permanente de República Dominicana ante la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).