Abinader convoca al CNM para inicio de proceso de escogencia de jueces de la SCJ y el TSE

El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader (c), evalúa a aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia y TSE. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader convocó para este martes, a las 7:00 de la noche, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para dar inicio al proceso de la escogencia de los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La reunión se llevará a cabo en el Salón Privado del Palacio Nacional y forma parte del proceso institucional para la renovación de estas altas cortes, cuyas decisiones resultan fundamentales para el sistema democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En esta sesión, el CNM evaluará los perfiles propuestos y procederá a la selección final de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, luego de un proceso en el que, durante cuatro rondas de sesiones, fueron evaluados 81 de los 83 aspirantes a las altas cortes, en cuatro intensas jornadas de trabajo que incluyeron entrevistas, revisión de méritos y análisis de trayectoria profesional.

En la reunión participarán, además del presidente Abinader, quien preside el Consejo, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Te puede interesar Raquel Peña llama a unir voluntades para erradicar la violencia contra la mujer

Las entrevistas

Las vistas públicas fueron encabezadas por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Entre los asuntos más relevantes tratados durante las entrevistas figuran la libertad de expresión, el Código Penal, la Ley 2-23 sobre Recursos de Casación, casos de niños, niñas y adolescentes, las implicaciones de la inteligencia artificial en la justicia y el Código Tributario.

Aproximadamente el 40 % de las candidaturas fueron presentadas por mujeres, mientras que el 60 % correspondió a hombres. En cuanto a los postulantes a la SCJ, la mayoría proviene de la carrera judicial.