Autoridades destruyen más de 3,900 armas ilegales recuperadas en operativos de 2025

Las autoridades de seguridad destruyeron este martes 3,945 armas de fuego ilegales como parte de una estrategia para reducir la circulación de armamento no registrado en el país.

Entre el material eliminado había 1,580 pistolas y revólveres, 233 escopetas, dos fusiles, 691 piezas de armas, 200 dispositivos de fabricación casera y 1,239 cargadores.

Incautaciones en aumento

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que en lo que va de 2025 se han recuperado más de 5,700 armas de fuego. Casi 4,000 eran ilegales o no tenían registro.

La cifra supera de forma amplia el total de 2024, cuando se incautaron poco más de mil.

Parte del armamento estuvo vinculado a homicidios, feminicidios y robos, según la funcionaria.

"Cada arma ilegal que sacamos de nuestras calles es una vida que potencialmente estamos salvando. Es un padre que regresa a su casa, una madre que ve crecer a sus hijos, un joven con un futuro", dijo Raful al explicar que el Gobierno busca limitar la disponibilidad de armas no reguladas.

Entrega voluntaria y control fronterizo

Raful reiteró el llamado a los ciudadanos que aún poseen armas irregulares a acogerse al período de gracia vigente hasta diciembre de 2025. Pueden entregarlas o regularizarlas.

Indicó que los cuerpos de seguridad mantendrán operativos y que combatir el tráfico ilícito "es una prioridad" en zonas urbanas y fronterizas.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, señaló que se reforzará la vigilancia en los pasos fronterizos y en las rutas usadas para el contrabando de armas.

La eliminación del arsenal se realizó en la planta de Metaldom, en Santo Domingo. Las armas fueron trituradas e incineradas conforme a los protocolos de la Ley 631-16 y del Plan Nacional de Desarme.