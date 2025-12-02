El Gobierno presenta el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035

El presidente Abinader durante LA Semanal con la Prensa el lunes 1 de diciembre de 2025 en la que se presentó el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader presentó ayer el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035, una política pública integral orientada a garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, accesibilidad universal, inclusión educativa, cultural y deportiva, así como trabajo decente y empleo sostenible.

Este plan aboga también por la salud y rehabilitación integral, y la protección, promoción y desarrollo social de más de 478 mil personas que viven con algún tipo de discapacidad en el país, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022. De ellos, el 57 % son mujeres y el 43 % son hombres.

El director del Conadis, Benny Metz, destacó que este plan se sustenta en la Ley 5-13 sobre Discapacidad, las garantías constitucionales y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de la cual el país es signatario.

Metz resaltó que 15,497 personas de 180 instituciones públicas y privadas han participado en talleres sobre "trato digno hacia personas con discapacidad desde un enfoque de derechos". Asimismo, 20,655 personas han sido capacitadas a través de la plataforma virtual Academia Conadis.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/c97992d1-a65e-49cd-b558-cff318082a1c-47a55e73.jpg El director de Conadis, Benny Metz, explica los alcances del plan en LA Semanal con la Prensa. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

También subrayó que 51 instituciones levantaron diagnósticos de accesibilidad física. 30 instituciones estatales crearon su primer Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG)

En materia de salud y rehabilitación, Metz dijo que se realizó un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (SNS) para la apertura de tres unidades de valoración en territorio.

Reconocimientos

Durante el acto, el presidente Abinader entregó reconocimientos especiales a personalidades y organizaciones que han dedicado su vida a la inclusión.

Estos son:

Amelia Brea , actriz inclusiva.

, actriz inclusiva. Odile Villavizar , madre y promotora del autismo.

, madre y promotora del autismo. Cristina Francisco , defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad.

, defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad. Patronato Nacional de Ciegos , por su labor pionera.

, por su labor pionera. Reconocimiento póstumo a Mary Pérez Marranzini, recibido por Celso Marranzini.

Acuerdo con EE. UU.

Abinader confirmó que el acuerdo firmado entre la República Dominicana y Estados Unidos, que permitirá a personal estadounidense utilizar de manera temporal áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas (Aila) para operaciones antidrogas, estará vigente hasta abril de 2026.

El mandatario no especificó el día exacto en que vence el permiso de operación en las referidas terminales.

Explicó que la firma se sustenta en el marco jurídico bilateral establecido en los acuerdos antidrogas de 1995 y en su Protocolo Ampliatorio de 2003.

"Esto nos va a ayudar bastante, junto con la Armada Dominicana en la información especial y tecnológica. Como también se dijo, el día de que se firmó, el pasado miércoles, tiene una duración hasta abril, o sea que es temporal", aseveró.

El acuerdo fue suscrito el pasado miércoles 24, tras una reunión con el secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien visitó el país como parte de la agenda bilateral de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Reforma fiscal

Abinader negó que su Gobierno tenga previsto someter una reforma fiscal en enero de 2026, luego de que surgieran rumores sobre que introducirá cambios en la estructura tributaria del país. Aclaró que el tema surgió a raíz de una recomendación realizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), organización que recientemente planteó la necesidad de un pacto fiscal integrado, moderno y responsable" que amplíe la base tributaria sin afectar la productividad.

"No, yo creo que lo que hubo anteayer fue una recomendación de la ACIS, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la Zona Norte, y eso fue lo que pasó, que hicieron una recomendación", expresó.

Recordó que el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha hablado sobre ese tema ya en varias ocasiones.

Sobre cambio de la cápita

Sobre la marcha de la FP Al ofrecer su parecer sobre la marcha realizada por la Fuerza del Pueblo (FP), respondiendo una pregunta, el presidente Abinader se limitó a decir que somos un país democrático y que "es la oposición que hace oposición". "Nosotros tenemos que felicitarnos que en este país hay democracia y hay oposición, esa es la oposición. ¿Dígame algo en que la oposición ha felicitado al Gobierno? Entonces, es normal esas cosas. Tenemos que acostumbrarnos a que hagan oposición y que digan sus quejas, es normal", afirmó.