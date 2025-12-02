El Mide depositará el bono navideño para militares pensionados este 5 de diciembre

Almuerzo navideño encabezado por el presidente Luis Abinader junto a militares el sábado 29 dee noviembre de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Ministerio de Defensa (MIDE) informó que el bono navideño de 5,000 pesos destinado a los miembros retirados de las Fuerzas Armadas será depositado este 5 de diciembre, como parte de los beneficios tradicionales que reciben cada año.

A través de una nota de prensa, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que el pago está autorizado y será acreditado de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

El anuncio fue realizado durante el almuerzo navideño encabezado por el presidente Luis Abinader junto a militares en condición de retiro.

Hoy inicia el "sueldo por año"

Además del bono, el Mide recordó que este martes 2 de diciembre inició la entrega del denominado "sueldo por año", un pago correspondiente a la liquidación de los militares que han sido pasados a retiro y cuyos montos estaban pendientes. Para este concepto, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issffaa) distribuirá más de 600 millones de pesos.

Las autoridades reafirmaron que continúan vigentes los programas de apoyo dirigidos a este sector, como el acceso a medicamentos gratuitos a través de Promese/CAL, las reconsideraciones salariales aplicadas desde 2020 y ajustes especiales para pensionados con ingresos más bajos.