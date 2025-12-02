Abinader visita buque RRS James Cook y conoce proyecto para proteger recursos marinos del país

El presidente Abinader recorre las instalaciones del RRS James Cook, acompañado por científicos del proyecto Geomarhis. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader visitó este martes el buque oceanográfico RRS James Cook en el Puerto de Santo Domingo, una de las embarcaciones científicas más avanzadas del mundo para la investigación marina profunda y que participa en el proyecto Geomarhis, orientado a fortalecer la gestión y protección de los recursos marinos del país.

El jefe de Estado recibió una presentación del proyecto por parte del doctor en Geología José Luis Granja Bruña, del Departamento de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid, España, en la sala de conferencias del James Cook.

La exposición abarcó un estudio geofísico multiescala del margen costero de la República Dominicana, enfocado en la tectónica oblicua, la deformación compartimentada y los riesgos geológicos asociados.

Granja explicó que disponen de 30 días de trabajo divididos en dos fases, comenzando por las costas de Santo Domingo para luego hacer escala en Puerto Plata el 18 de diciembre. En la segunda fase, recorrerán las zonas de Samaná y Manzanillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-02-at-123320-pm-c79ca7e2.jpeg El presidente Luis Abinader (centro) recibe explicaciones sobre la operación del buque durante su visita al Puente de Mando (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-02-at-123319-pm-1-2c78ae49.jpeg El presidente Luis Abinader es recibido por el equipo científico y diplomático a su llegada al buque RRS James Cook en el Puerto de Santo Domingo (FUENTE EXTERNA)

Al concluir el encuentro, el presidente Abinader realizó un recorrido por las instalaciones del barco, que incluyó una visita al Puente de Mando, a los laboratorios científicos y de instrumentación oceanográfica, así como a la zona de equipos ubicada en la cubierta de popa.

El mandatario fue recibido por el capitán de la embarcación, James Marcus Gwinnell; los investigadores principales Granja Bruña y Alfonso Muñoz Martín, de la Universidad Complutense de Madrid; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos y la embajadora del Reino Unido en el país, Carol Van Der Walt.

Un buque de referencia mundial

El RRS James Cook es reconocido globalmente por su capacidad para realizar estudios oceanográficos de alta complejidad. Equipado con laboratorios de última generación, sistemas de muestreo a gran profundidad y tecnología de precisión, permite a los científicos analizar variables críticas relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad marina y la geología submarina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-02-at-123319-pm-dc33790e.jpeg Vista del buque oceanográfico RRS James Cook, una de las embarcaciones científicas más avanzadas del mundo. (FUENTE EXTERNA)

La importancia del RRS James Cook para la comunidad científica internacional radica en su capacidad para cartografiar detalladamente el fondo marino, información esencial para comprender la geología oceánica y la biodiversidad. También puede realizar estudios de largo plazo sobre temperatura, salinidad, corrientes y composición química del océano, datos fundamentales para el entendimiento del cambio climático.