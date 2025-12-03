Abinader asigna 4,347 pensiones de septiembre a octubre

Entre el 22 de septiembre y el 24 de octubre de 2025, el presidente Luis Abinader otorgó 4,347 pensiones, de las que 3,000 corresponden a pensiones solidarias por vejez, ascendentes a 6,000 pesos por persona.

Según los decretos más recientes publicados en la Gaceta Oficial, además de las pensiones solidarias, el mandatario concedió 684 pensiones del Estado, 420 por antigüedad en el servicio y 243 pensiones especiales.

Las disposiciones establecen que las pensiones del Estado se distribuyeron entre 430 exservidores del sector salud y 254 del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

Entre las pensiones especiales, en 188 casos no se especifica la institución ni el sector en el que se desempeñaron los beneficiarios. Lo mismo ocurre con todas las pensiones por antigüedad en el servicio, cuya procedencia sectorial no fue detallada.

En cifras 57,242 Son los beneficiarios de pensiones solidarias hasta septiembre 2025. 17.84 % Es el aumento interanual de beneficiarios.

clic para editar placeholder">

De las pensiones especiales del Estado, 29 fueron asignadas a excolaboradores del Ministerio de Energía y Minas; 10 a miembros del Cuerpo de Bomberos; nueve a taxistas turísticos; y siete a jubilados en el marco del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Dominicana.

Este último acuerdo, firmado en 2004, es un tratado bilateral que busca proteger los derechos de los trabajadores y sus familias cuando han cotizado o trabajado en ambos países.

El monto de las pensiones consignado en estos decretos va desde los 6,000 pesos (las solidarias) hasta los 203,499.51 pesos.

Pensiones solidarias superan las 57,000

De acuerdo con los boletines trimestrales de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), hasta septiembre de este año, la nómina de pensiones solidarias alcanzaba los 57,242 beneficiarios.

El informe detalla que, entre julio y septiembre, el Gobierno desembolsó 1,026,654,000.00 pesos.

En comparación con el tercer trimestre del año pasado, la nómina de pensiones solidarias creció en un 17.84 %, pasando de 48,574 en 2024 a 57,242 en 2025.

Estas pensiones están dirigidas a personas con discapacidad, desempleadas o en situación de indigencia, como parte de una política pública orientada a reducir los niveles de pobreza. Tienen un valor equivalente al 60 % del salario mínimo del sector público (6,000 pesos) e incluyen una pensión navideña adicional.

En total, la DGJP reportó una nómina de 256,431 pensiones estatales entre julio y septiembre, para las cuales se ejecutaron 11,990,099,419.43 pesos. Esto indica que, en la actualidad, el 22.32 % del pago de jubilaciones del Gobierno corresponde a pensiones solidarias.