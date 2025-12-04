El Gobierno contempla la construcción de 8,381 nuevos apartamentos en diferentes demarcaciones del país, como parte de los esfuerzos para reducir el déficit habitacional y ampliar el acceso a viviendas formales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, durante el relanzamiento del programa Mi Vivienda, encabezado por el presidente Luis Abinader.

El funcionario explicó que esta nueva fase se enmarca en el Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, la hoja de ruta que define las prioridades del Estado para atender las necesidades habitacionales durante la próxima década.

Además de estas nuevas unidades, el Gobierno suma 20,303 viviendas entregadas a través de iniciativas como Mi Vivienda, Familia Feliz y Ciudad Juan Bosch, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/whatsapp-image-2025-12-04-at-121140-pm-a8ddc4de.jpeg Presidente Luis Abinader (Derecha) acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla (izq.), junto a una familia beneficiada por el programa Mi Vivienda. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Según Bonilla, estas soluciones han beneficiado a más de 100,000 dominicanos, sin contar los programas de reparación de casas.

Cuotas entre 12,000 y 14,000 pesos

El programa contempla préstamos hipotecarios a través del Banco de Reservas con una tasa fija de 8 % por siete años.

Este esquema busca reducir el pago mensual de unas viviendas que en el mercado costarían cerca de 30,000 pesos, dejándolas entre 12,000 y 14,000 pesos con los subsidios estatales.

¿Dónde estarán los proyectos?

Los proyectos aprobados se ubican en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y varias provincias, incluyendo Santiago y demarcaciones del Cibao.

Nuevas localizaciones serán incorporadas a medida que avance el proceso de calificación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/whatsapp-image-2025-12-04-at-121146-pm-1b7395d2.jpeg Autoridades y beneficiarios participan en el relanzamiento del programa Mi Vivienda, que contempla la construcción de más de 8,000 nuevos apartamentos en el país. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Actualmente, 33 proyectos han sido postulados y 19 ya están oficialmente calificados, distribuidos en distintas provincias del país.

Requisitos para aplicar

Para optar por una vivienda, los solicitantes deben:

No haber tenido una vivienda previamente.

Contar con ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos (menos de RD$100,000).

El proceso incluye verificación socioeconómica, precalificación bancaria y la emisión de un Certificado de Asignación de Pre-Bono, previo al desembolso del subsidio.