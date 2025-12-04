×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mi Vivienda
Mi Vivienda

VIDEO | Gobierno proyecta construir 8,385 apartamentos en nueva fase de Mi Vivienda

La expansión del programa responde al Plan Decenal de Viviendas 2022-2032

    El Gobierno contempla la construcción de 8,381 nuevos apartamentos en diferentes demarcaciones del país, como parte de los esfuerzos para reducir el déficit habitacional y ampliar el acceso a viviendas formales.

    El anuncio fue realizado por el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, durante el relanzamiento del programa Mi Vivienda, encabezado por el presidente Luis Abinader.

    El funcionario explicó que esta nueva fase se enmarca en el Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, la hoja de ruta que define las prioridades del Estado para atender las necesidades habitacionales durante la próxima década.

    Además de estas nuevas unidades, el Gobierno suma 20,303 viviendas entregadas a través de iniciativas como Mi Vivienda, Familia Feliz y Ciudad Juan Bosch, entre otras.

    Expandir imagen
    Infografía
    Presidente Luis Abinader (Derecha) acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla (izq.), junto a una familia beneficiada por el programa Mi Vivienda. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

    Según Bonilla, estas soluciones han beneficiado a más de 100,000 dominicanos, sin contar los programas de reparación de casas.

    Cuotas entre 12,000 y 14,000 pesos

    El programa contempla préstamos hipotecarios a través del Banco de Reservas con una tasa fija de 8 % por siete años. 

    Este esquema busca reducir el pago mensual de unas viviendas que en el mercado costarían cerca de 30,000 pesos, dejándolas entre 12,000 y 14,000 pesos con  los subsidios estatales.

    RELACIONADAS

    ¿Dónde estarán los proyectos? 

    Los proyectos aprobados se ubican en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y varias provincias, incluyendo Santiago y demarcaciones del Cibao. 

    Nuevas localizaciones serán incorporadas a medida que avance el proceso de calificación.

    Expandir imagen
    Infografía
    Autoridades y beneficiarios participan en el relanzamiento del programa Mi Vivienda, que contempla la construcción de más de 8,000 nuevos apartamentos en el país. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

    Actualmente, 33 proyectos han sido postulados y 19 ya están oficialmente calificados, distribuidos en distintas provincias del país.

    Requisitos para aplicar

    Para optar por una vivienda, los solicitantes deben:

    • No haber tenido una vivienda previamente.
    • Contar con ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos (menos de RD$100,000).

    El proceso incluye verificación socioeconómica, precalificación bancaria y la emisión de un Certificado de Asignación de Pre-Bono, previo al desembolso del subsidio.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.