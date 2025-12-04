Gobierno entrega Bono Navideño a más de 1 millón 400 mil personas beneficiarias de Supérate

La directora de Supérate, Gloria Reyes, durante el acto de entrega del Bono Navideño. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno entregó este jueves el Bono Navideño a 1,453,907 beneficiarios del subsidio Aliméntate del programa Supérate, mediante transferencias electrónicas. Cada hogar recibió 1,500 pesos para un desembolso total de 2,180,860,500.

La entregada fue realizada en un acto encabezado por la directora general de Supérate, Gloria Reyes.

El acto de lanzamiento de la entrega se realizado en el Club Deportivo y Cultural Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. La actividad se replicó de manera simultánea en las provincias Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís y el municipio en Santo Domingo Este, con la presencia de funcionarios y autoridades locales, indica una nota de prensa.

Señala que en cada punto, además, se ofreció un almuerzo navideño para 250 beneficiarios y beneficiarias.

Alcance del programa social

"Este lanzamiento del Bono no es más que uno de los elementos especiales de La Brisita. El señor presidente Luis Abinader desea que todos los dominicanos podamos disfrutar en paz, con mucha alegría y rodeados de nuestros seres queridos esta época tan hermosa", expresó Reyes.

Agregó que el Gobierno ha convertido la "Brisita" navideña en un apoyo significativo para las familias más vulnerables, apostando a que la alegría, la tradición y el espíritu de compartir lleguen a todos y todas por igual.

Destacó también que la entrega simultánea en cinco puntos del país evidencia el compromiso y la eficiencia de las autoridades, marcando un precedente al completar la distribución cuatro días después de iniciado el mes de diciembre.

