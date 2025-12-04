Waldo Ariel Suero reconoce Luis Abinader es uno de los presidentes que más ha apoyado a los médicos

Luis Abinader habló de sus batallas con Waldo Ariel Suero en un ciclo que llega a su fin ( LUDUIS TAPIA )

"Cuando llegamos al gobierno me dijeron: ´Ten cuidado con Waldo, que ese nada más sabe hacer huelga´", recordó entre risas el presidente Luis Abinader al hablar del estilo combativo del gremialista Waldo Ariel Suero, dirigente saliente del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Negociaciones y acuerdos entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano

Durante el acto de entrega de 136 nuevos apartamentos a los galenos, el mandatario habló este jueves sobre las negociaciones al inicio de su gestión con la cabeza del gremio, las cuales catalogó de intensas, llenas de tensión, pero que indicó siempre condujeron a acuerdos favorables.

"A veces yo me paraba y a veces él se paraba y se iba, pero después me llamaba, me decía: ´Vamos a buscar una forma', y creo que logramos beneficios especiales que yo no considero que fueron mejorías, sino actos de justicia", señaló.

Defiende aumentos y conquistas salariales

Entre los acuerdos logrados, el jefe de Estado defendió que los aumentos salariales otorgados durante su gestión no fueron "concesiones políticas", sino "actos de justicia" para sectores históricamente rezagados como los médicos, pese a las críticas de sectores que lo acusan de ser "excesivamente social" en su agenda.

"Dicen que porque vengo del sector empresarial no puedo ser quien más ayuda social ofrece. Pero si mejorar los sueldos de los médicos es algo malo, entonces lo hicimos. Y todavía falta más, pero con justicia", manifestó al recalcar que durante su relación con el CMD no hubo conflictos políticos ni condiciones impuestas.

"Nunca le traté nada político ni puse condiciones políticas porque sería un acto de deshonestidad. Lo que logramos fue que él cumpliera con su labor de defensa y nosotros cumpliéramos con nuestra responsabilidad para dar justicia al sector de los médicos y a toda la comunidad de salud", afirmó el mandatario.

Por su parte, Waldo Ariel Suero destacó el respaldo que Abinader brindó al sector salud y al gremio médico, al afirmar que el mandatario es uno de los que más ha aportado a los médicos de la República Dominicana y que, sin ese apoyo, no habrían sido posibles los avances alcanzados durante su gestión.

El galeno recordó que en la reunión celebrada el 11 de diciembre de 2024 en el Palacio Nacional, el gremio presentó un pliego de 15 condiciones, que posteriormente se amplió a 18, de las cuales fueron cumplidas 17, entre ellos aumentos salariales, incentivos, mejoras para los pensionados y otras reivindicaciones largamente esperadas por los profesionales de la salud.

Durante su intervención, Suero también valoró el trabajo del ministro del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla.

"Debo de reconocer que el presidente Luis Abinader es uno de los médicos que más ha apoyado a los médicos en la historia de la República Dominicana", dijo Suero.

Entrega de viviendas y avances en el sector salud

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, destacó que este plan habitacional, impulsado originalmente por la entonces Asociación Médica Dominicana, quedó paralizado por años debido a conflictos y retrasos que impidieron su avance.

Bonilla explicó que, al asumir la actual gestión, se encontró un proyecto detenido y con múltiples pendientes. Por ello, bajo instrucciones del presidente Abinader, se reactivaron las obras, se corrigieron fallas y se completaron las edificaciones que hoy se entregan, con una inversión superior a RD$250 millones.

El ministro aclaró que dos edificios no pudieron ser terminados debido a fallas estructurales heredadas de la construcción original. Sin embargo, se ha ordenado evaluar opciones para garantizar una solución definitiva y segura para esas unidades.

La doctora Daisy Altagracia Castellanos Gómez, en representación de los beneficiarios del proyecto, destacó el significado histórico de esta entrega para muchos profesionales de la salud. Han dedicado su vida al servicio público.

"Recibir estas llaves no es simplemente recibir un apartamento, es la culminación de una larga espera, un triunfo de la perseverancia y un acto de justicia para quienes hemos dedicado nuestra vida al servicio de la salud".

En el acto estuvieron presentes el ministro de Salud, Víctor Atallah; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba; el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Luis Peña Núñez; el director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres; la diputada, Lucy de León, y el exalcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández.