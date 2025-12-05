La Dirección General de Migración gradúa más de 800 nuevos agentes

El presidente Luis Abinader toma juramento a los 865 nuevos agentes migratorios durante la ceremonia de graduación celebrada en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la graduación de 865 nuevos agentes migratorios correspondientes a la segunda y tercera promoción de Agentes de Reacción Rápida (ARR) y de la Unidad de Reacción Rápida (URR), "para hacer frente a los desafíos migratorios".

Tras un proceso de formación intensivo y con esta promoción, la Dirección General de Migración (DGM) alcanza un total de 1,030 agentes formados, fortaleciendo su capacidad operativa en las distintas provincias del país.

Durante la ceremonia, el general de Brigada, Franklin Garris Peralta, coordinador militar, resaltó el valor patriótico de este proceso y el compromiso asumido por los nuevos integrantes del cuerpo migratorio.

Asimismo, explicó que los nuevos agentes, hombres y mujeres entre 18 y 30 años, fueron seleccionados entre más de 5,000 jóvenes entrevistados, sometidos a evaluaciones psicológicas y físicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-124447-pm-1-f94a2674.jpeg La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, entregan diplomas a los nuevos agentes migratorios durante la ceremonia de graduación. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

El entrenamiento incluyó conocimientos de leyes migratorias, derechos humanos, técnicas de detención, uso proporcional de la fuerza, preparación física, clases de idioma creole, operaciones tácticas, deportaciones, protocolo de intervención.

También prevención y combate del soborno, telecomunicaciones aplicadas al servicio, ética y moral institucional, derechos de niños, niñas y adolescentes, primeros auxilios, defensa personal, procedimientos de allanamiento, inspección vehicular, entre otros.

Los graduandos recibieron formación reforzada para operativos en áreas de control migratorio, con el objetivo de consolidar una presencia activa y efectiva en todo el territorio nacional.

De los nuevos graduandos, 800 corresponden a ARR y los otros 65 a URR.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-124433-pm-9ac3d3c4.jpeg Nuevos agentes migratorios correspondiente a la segunda y tercera promoción de Agentes de Reacción Rápida (ARR) y la Unidad de Reacción Rápida (URR). (DIARIO LIBRE DANIA ACEVEDO)

Un hito para el país

De su lado, el director de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, resaltó que el acto constituye un hito en la historia dominicana.

Además, subrayó que, por primera vez desde la fundación de la institución en 1939, la DGM cuenta con una estructura operativa capaz de dar respuesta integral al mandato legal de regulación del control migratorio.

"Y repatriar a su país de hoy a los inmigrantes y territoriales que se han detenido mediante las operaciones de interdicción definidas en el artículo 120 de la Ley General de Migración", sostuvo.

Recordó que, a su llegada a la administración de la institución, solo había 228 agentes disponibles para enfrentar la migración irregular en todo el país.

A su vez, resaltó que Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional habían sido, históricamente, el principal apoyo en las interdicciones migratorias. Con el nuevo cuerpo especializado, la institución inicia "una transformación sin precedentes".

El presidente Abinader juramentó a los 865 nuevo agentes migratorios, mientras que el director de Migración y la ministra de Interior y Polícia, Fraude Raful, hicieron entrega de los diplomas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-124439-pm-c9b5b21a.jpeg Entregan un reconocimiento al presidente Luis Abinader durante la graduación de los nuevos agentes migratorios correspondiente a la segunda y tercera promoción de Agentes de Reacción Rápida (ARR) y la Unidad de Reacción Rápida (URR). (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Funcionarios presentes

La ceremonia, realizada en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, contó con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; y otros funcionarios.