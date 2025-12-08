Abinader considera que el Código Procesal Penal aprobado en el Congreso es un avance

El presidente Luis Abinader habla durnate LA Semanal con la Prensa este lunes 8 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader calificó la reforma del Código Procesal Penal (CPP) como "el código de consenso posible", asegurando que constituye un avance significativo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en la República Dominicana.

La Ley 97-25, promulgada ayer por el mandatario, sustituye la antigua 10-15 tras un mandato del Tribunal Constitucional, y busca actualizar el proceso penal dominicano a los estándares modernos de un Estado democrático. Las modificaciones incorporan herramientas más ágiles y flexibles para la investigación, persecución y resolución de conflictos, así como mayores garantías procesales.

Entre los principales cambios, el Gobierno destacó se encuentran mecanismos modernos como la justicia restaurativa, procedimientos abreviados y criterios de oportunidad; un fortalecimiento de la presunción de inocencia; reglas más estrictas para aplicar medidas coercitivas; y plazos más razonables para la duración de los procesos.

"Fue el código de consenso posible, yo pienso que es un avance especialmente para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción" Luis Abinader presidente “

Una "contrarreforma" regresiva

Sin embargo, juristas consideran que la pieza es una "contrarreforma", al advertir que algunos cambios podrían ampliar excesivamente los poderes investigativos del Ministerio Público y afectar el equilibrio procesal.

La Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) consideró en un comunicado que los cambios introducidos amplían de manera "ilimitada" los poderes de investigación del Ministerio Público y reducen garantías fundamentales reconocidas en la versión original del CPP de 2004.

Entrada en vigencia

Según informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, las reformas al Código Procesal Penal entrarán en vigencia este martes, cuando se publique en la Gaceta Oficial.