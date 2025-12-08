Hoy fue la última LA Semanal con la Prensa de este 2025

El presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa de este ocho de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, informó este lunes que la edición de hoy fue la última entrega de LA Semanal con la Prensa de este año 2025.

El mandatario explicó que el espacio retomará su dinámica habitual a inicios de 2026, tras las fiestas decembrinas de fin de año y la agenda institucional de cierre del gobierno.

LA Semanal con la Prensa es un espacio de diálogo abierto, en el cual el presidente Luis Abinader se reúne semanalmente con la prensa para dialogar sobre los temas de su gestión.

Su objetivo

También presenta resultados, planes y rinde cuentas, buscando un diálogo abierto y directo con la ciudadanía a través de los medios de comunicación.