Ortiz Bosch urge acción coordinada ante caso Senasa y destaca avances en transparencia

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, llamó este martes a actuar con "concreción y articulación" frente a los hechos vinculados al caso Senasa, al encabezar las actividades por el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

Ortiz Bosch afirmó que combatir la corrupción sigue siendo un desafío cultural y económico, que solo puede enfrentarse con la participación activa de las instituciones, la ciudadanía y el liderazgo político de todos los partidos.

La funcionaria destacó que el país avanza hacia un modelo integrado de integridad pública, impulsado por el trabajo conjunto entre la DIGEIG y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de establecer una Estrategia Nacional de Integridad.

Uno de los logros más relevantes, señaló, es que el 93.5 % de las instituciones públicas cumple hoy con los estándares de transparencia en la publicación de información, muy por encima del 40 % registrado en 2020. Añadió que 211 instituciones ya alcanzan puntuaciones entre 90 y 100 puntos.

Datos para prevenir la corrupción

También valoró que Naciones Unidas seleccionara a la República Dominicana como plan piloto en el uso de datos para prevenir la corrupción.

Ortiz Bosch mencionó entre las herramientas clave de supervisión estatal al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), que permite monitorear el presupuesto y la disponibilidad de fondos para nombramientos. Recordó que la falta de una Cámara de Cuentas funcional en años anteriores limitó la capacidad de fiscalización.

Reiteró que la Contraloría General y la Cámara de Cuentas son las entidades responsables de las auditorías internas y externas del Estado.

Asimismo, insistió en la necesidad de modernizar el marco jurídico del país, con la actualización de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la aprobación de leyes sobre Protección de Datos Personales, Protección al Informante, al Testigo y a la Víctima, así como una Ley de Conflicto de Interés.

Ortiz Bosch expresó satisfacción por los avances logrados desde la DIGEIG y afirmó que continuará impulsando políticas que fortalezcan la transparencia y la integridad en la administración pública.