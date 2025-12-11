El Poder Ejecutivo presenta proyecto de ley para la fusión de ministerios de educación

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacó que la reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública. ( FUENTE EXTERNA )

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que fue depositado en el Senado de la República el Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd).

Se trata de una iniciativa que impulsa la reorganización del Sistema Educativo Nacional mediante la integración orgánica de ambas instituciones.

El proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria.

La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos.

Propuesta de ley

Entre las principales novedades del proyecto se destacan:

La supresión del Mescyt , transfiriéndose al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias.

, transfiriéndose al todas sus funciones, atribuciones y competencias. La creación del Consejo Consultivo de Educación , un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas.

, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas. La actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación , consolidando viceministerios y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y aseguramiento de la calidad .

, y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y . La implementación de un proceso transitorio ordenado , que incluye reubicación de personal , transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del Minerd.

, que incluye , transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del Funcional del Minerd. La declaración de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato para presentar en un plazo de 12 meses propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.

Peralta Romero destacó que esta reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública orientado a garantizar una gestión más eficiente y coherente en todo el sistema.

Con el depósito de esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con una educación más moderna, articulada y orientada a resultados, en beneficio del desarrollo humano, científico y productivo de la República Dominicana.

