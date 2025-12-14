Abinader inaugura carretera El Cercado–Hondo Valle tras más de 30 años de espera

Un tramo de la carretera en Elías Piña inaugurada por el presidente Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la carretera El Cercado–Juan Santiago–Hondo Valle, una vía reconstruida que pone fin a décadas de aislamiento en comunidades de Elías Piña y beneficia de manera directa a más de 45,000 personas.

La obra reduce el trayecto entre El Cercado y Hondo Valle de más de dos horas a menos de 20 minutos, lo que mejora la conectividad, la movilidad y el acceso a servicios básicos en una zona donde la agricultura es la principal actividad económica.

El mandatario afirmó que la infraestructura se inscribe en la estrategia de desarrollo integral del sur y la frontera, al crear condiciones para dinamizar la producción, facilitar el comercio local y mejorar la calidad de vida.

Durante su intervención, Abinader subrayó que la zona posee una vocación agrícola y turística que había estado limitada por la precariedad vial. Señaló que, con la nueva carretera, se abren oportunidades para cultivos de clima templado y producción en invernaderos, con capacidad de suplir mercados internos y el polo turístico de Pedernales, además de integrar comunidades históricamente desconectadas.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que la vía fue reconstruida con estándares acordes a las condiciones climáticas de una de las regiones más lluviosas del país.

La obra

Detalló que el proyecto incluyó 22.4 kilómetros del tramo principal, el asfaltado y rehabilitación de calles urbanas en El Cercado (8.5 km), Juan Santiago (3.1 km) y Hondo Valle (7.1 km), así como accesos rurales por 7.5 kilómetros.

La intervención incorporó más de 20 puentes y cerca de 60 alcantarillas, con un sistema de drenaje diseñado para manejar altos volúmenes de lluvia y reducir riesgos de inundaciones y deslizamientos, lo que busca garantizar la durabilidad de la infraestructura.

Estrella informó, además, que se encuentran en proceso de licitación varios puentes estratégicos para la zona fronteriza, como Derrumbadero, Sabana Larga y Guayajayuco.

Avance de la comunidad

Desde el ámbito local, la gobernadora de Elías Piña, Migdaly de los Santos, destacó que la carretera mejora el acceso a servicios esenciales y acorta distancias entre comunidades.

En tanto, la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo, resaltó su impacto para el intercambio comercial y la integración productiva del sur.

Durante la bendición del acto, el obispo de la Diócesis de San Juan, Thomás Alejo Concepción, calificó la obra como un símbolo de esperanza para comunidades históricamente empobrecidas y aisladas, al tiempo que valoró la inversión pública orientada a atender a los sectores más vulnerables.

Al cierre de la actividad, el Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle y el Consejo de Regidores entregaron la Llave de la Ciudad al presidente Abinader, como reconocimiento a su apoyo al desarrollo de El Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle, en un acto encabezado por autoridades municipales y comunitarias.