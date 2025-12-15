Abinader promulga ley que modifica el régimen de gestión y coprocesamiento de residuos sólidos

El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este lunes la Ley núm. 98-25, que introduce modificaciones a la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero ?.

La nueva normativa actualiza el marco legal que regula la gestión de los residuos sólidos en el país, con el objetivo de fortalecer los criterios de sostenibilidad ambiental y economía circular.

Cambios que trae la normativa

Entre los cambios principales se incluye la redefinición de las responsabilidades de los gobiernos locales y de los gestores privados, así como el reforzamiento de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La ley incorpora medidas orientadas a reducir la contaminación asociada al manejo de los residuos y al funcionamiento de los rellenos sanitarios. En ese sentido, establece controles progresivos sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, cuya producción, importación, comercialización y consumo quedarán prohibidos por etapas a partir de 2026, salvo aquellos que incorporen aditivos biodegradables debidamente certificados.

Asimismo, la legislación contempla disposiciones para prevenir prácticas monopólicas y promover la competencia en el mercado de gestión de residuos, así como para incentivar actividades vinculadas al reciclaje y a la fabricación de materiales alternativos. De igual manera, fortalece el Fideicomiso DO Sostenible, al dotarlo de mayores capacidades de supervisión bajo normas de transparencia y control.

La Ley núm. 98-25 busca contribuir a la reducción de la acumulación de desechos, a la mejora de la limpieza urbana y a la disminución de riesgos sanitarios asociados a los residuos, al tiempo que fomenta nuevas oportunidades económicas en el ámbito de la gestión ambiental y el reciclaje.