Abinader inaugurará este viernes la avenida Ecológica en Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader inaugurará este viernes la avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez, ubicada en el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo, informó la noche de este martes la Presidencia.

Dijo que la obra "parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la movilidad y descongestionar el tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo".

El mandatario hizo el anuncio durante una visita de supervisión al túnel subterráneo que se construye bajo la Plaza de la Bandera, una de las obras incluidas en el proyecto integral de movilidad urbana que ejecuta el Gobierno.

Señaló que la avenida Ecológica se convertirá en la segunda vía de acceso desde la región Este hacia la capital, "lo que permitirá agilizar el desplazamiento de miles de conductores que se trasladan diariamente hacia Santo Domingo".

Los tramos

El 7 de febrero de 2023, el Gobierno inauguró la segunda fase de esta vía, con una inversión superior a los 420 millones de pesos.

La primera etapa, que va desde la avenida Charles de Gaulle hasta Ciudad Juan Bosch, fue entregada en 2020, durante la gestión del expresidente Danilo Medina.

El tramo final del proyecto se extenderá hasta el Puerto de Caucedo, en la autopista Las Américas, e incluye las terminaciones de la avenida Hípica y la autopista de San Isidro. Este segmento contará con cuatro carriles y dos vías marginales.