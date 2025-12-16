Abinader supervisa la noche de este martes trabajos del túnel de la Plaza de la Bandera

El presidente Luis Abinader durante su visita a la construcción al túnel subterráneo en construcción bajo la Plaza de la Bandera, en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero. Al lado, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader realizó la noche de este martes una visita de supervisión al túnel subterráneo que construye el gobierno bajo la Plaza de la Bandera, ubicada en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero, municipio Santo Domingo Oeste, como parte del plan de soluciones viales para el Gran Santo Domingo.

Una nota de la Presidencia de la República refiere que el mandatario informó que la obra estaría lista para el segundo trimestre de 2026 y destacó que permitirá un flujo continuo en sentido norte-sur por la avenida Luperón, "eliminando uno de los puntos de mayor congestión vehicular de la capital".

Inaugurada avenida Ecológica

Abinader señaló que el Gobierno mantiene la supervisión de importantes proyectos de infraestructura vial y anunció que este viernes será inaugurada la avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez, la cual "se convertirá en la segunda entrada desde el este hacia Santo Domingo", con el objetivo de mejorar el flujo vehicular hacia la ciudad.

Indicó, además, que se ejecutan mejoras en varias de las principales vías de acceso, entre ellas la avenida República de Colombia, cuyos trabajos serán entregados de manera gradual.

De acuerdo con el cronograma, el presidente aseguró que estas soluciones permitirán una mayor fluidez del tránsito y que, para el segundo trimestre del próximo año, estarán en pleno funcionamiento.

Otros proyectos de transporte masivo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/tunel-27-de-febrero-962c086b.jpg Maquinaria trabajando en la obra. (FUENTE EXTERNA)

El jefe de Estado también se refirió a otros proyectos de transporte masivo.

Informó que la extensión del Teleférico de Santo Domingo hasta Pintura está prevista para finales de 2026 y el Jardín Botánico para final de 2027, mientras que el Monorriel de Santiago se encuentra en una fase avanzada de construcción.

"El túnel, con una longitud aproximada de 1.02 kilómetros y dos carriles por sentido, beneficiará a cientos de miles de conductores que transitan diariamente por esta zona", indica el documento.

Durante la visita, realizada a las 9:30 de la noche, Abinader recibió explicaciones del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, así como de ingenieros y responsables del proyecto.

El gobernante constató los avances de la obra y reiteró su importancia para descongestionar el tránsito en el suroeste de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La construcción del túnel se enlaza con el paso a desnivel ya inaugurado en la prolongación de la avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar, completando una solución vial integral para esta área.