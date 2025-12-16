Solo en diciembre el subsidio de "Aliméntate" y la Brisita de Supérate sumarán 3,150 pesos
Las autoridades recordaron que a partir del mes de enero, el subsidio Aliméntate retornará a su monto habitual de 1,650 pesos mensuales
El Gobierno dominicano informó que ayer lunes fue realizado el depósito del subsidio Aliméntate, correspondiente al mes de diciembre, por un monto de 1,650 pesos, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.
Este pago se suma al bono especial La Brisita Supérate, de 1,500 pesos, que fue depositado el pasado 4 de diciembre con motivo de la temporada navideña.
Con ambos aportes, las familias beneficiarias reciben en total 3,150 pesos durante el mes de diciembre, un apoyo destinado a contribuir a la compra de alimentos y a aliviar los gastos propios de las festividades de fin de año.
Retorno de monto habitual
- Las autoridades recordaron que, a partir del mes de enero, el subsidio Aliméntate retornará a su monto habitual de 1,650 pesos mensuales, conforme al esquema regular del programa de asistencia social.
El programa Supérate está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad y forma parte de la política de protección social implementada por el Estado para apoyar el acceso a alimentos básicos.