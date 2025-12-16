Luis Abinader se recorta en el polideportivo Nuevo Domingo Savio

Luis Abinader destacó la importancia del trabajo de peluqueros y peluqueras, al señalar que se trata de uno de los oficios con mayor contacto directo con la gente ( FUENTE EXTERNA. )

El presidente Luis Abinader volvió a sentarse en una silla de barbería, esta vez para emparejarse el pelo y hacerse un cerquillo, durante un encuentro nacional con 1,000 peluqueros y barberos celebrado este martes en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, como parte del evento Peluqueros RD 2025.

La jornada reunió a profesionales de todo el país, quienes ofrecieron 5,000 cortes de cabello gratuitos a comunitarios, en una actividad que combinó servicio social, reconocimiento al oficio y celebración del sector belleza.

Entre máquinas, tijeras y capas, el jefe de Estado compartió de manera cercana con los participantes y recibió un recorte sencillo, realizado por Billy Núñez, peluquero con más de cinco décadas de ejercicio profesional.

Durante el acto, Abinader destacó la importancia del trabajo de peluqueros y peluqueras, al señalar que se trata de uno de los oficios con mayor contacto directo con la gente. Indicó que la peluquería incide en la dignidad, la autoestima y la vida cotidiana de miles de familias, y reiteró el compromiso del Gobierno con este sector.

Compromiso gubernamental y respaldo al sector de peluqueros y barberos

El ambiente de la actividad fue reforzado por Domingo Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Peluqueros (Asopedin), quien afirmó que Abinader se ha convertido en un aliado y amigo del gremio, al ser, según dijo, el mandatario que más atención ha brindado históricamente a esta clase trabajadora. "Presidentes han pasado muchos, gobernante ha sido uno solo", expresó Herrera, al destacar el respaldo recibido.

El presidente informó que desde el Gobierno se impulsa la creación de una cooperativa formal para peluqueros y barberos, con el objetivo de facilitar financiamiento, ahorro y respaldo institucional. También instruyó a evaluar la creación de una línea especial y de un club que responda a las necesidades del sector, especialmente en el Distrito Nacional.

Abinader resaltó además el reconocimiento internacional del talento dominicano, al señalar que existen asociaciones de peluqueros dominicanos en países como Estados Unidos, Suiza, Chile y Argentina, lo que demuestra la calidad y el prestigio del oficio.

Por su parte, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, señaló que la jornada simboliza dignidad, autoestima y cercanía del Gobierno con la gente, al beneficiar a miles de ciudadanos con servicios gratuitos. Indicó que 40 ganadores de la competencia técnica realizada durante el evento recibirán kits para fortalecer sus emprendimientos.

La actividad incluyó charlas formativas, una competencia técnica y fue bendecida por el padre Rogelio Cruz, quien elevó una oración por el bienestar del país.