"La Brisita de Navidad" impacta a más de 10,000 hogares de menores con discapacidad

Personas sostienen una silla de ruedas durante la entrega del bono navideño a familias con menores con discapacidad. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 11,035 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, correspondientes a 10,660 hogares, fueron beneficiados con la iniciativa gubernamental "La Brisita de Navidad", ejecutada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, como parte del programa especial del Gobierno dominicano que impactó a millones de familias vulnerables en todo el país.

La entrega se realizó mediante un bono de 1,500 pesos, distribuido a través de transferencias electrónicas, utilizado en puntos estratégicos y comercios autorizados.

Mediante una nota de prensa, la directora general de Supérate, Gloria Reyes, resaltó la importancia de priorizar a las personas con discapacidad dentro de esta iniciativa nacional.

Impacto

"La Brisita de Navidad es un gesto de solidaridad que busca llevar alivio y esperanza. Nos llena de satisfacción saber que las personas con discapacidad recibieron este apoyo de forma directa y transparente. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo los mecanismos que garantizan una protección social inclusiva y efectiva", afirmó.

De igual manera, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz, destacó el impacto positivo del programa en miles de familias del país.

"Esta iniciativa reafirma que la inclusión es una prioridad del Gobierno dominicano. Desde el CONADIS valoramos profundamente que se reconozca la importancia de apoyar a las personas con discapacidad, brindándoles la oportunidad de vivir una navidad más digna y llena de bienestar", dijo.

La Brisita de Navidad busca permitir a las familias dominicanas celebrar las festividades con alegría, tranquilidad y el espíritu de unión que caracteriza al país.