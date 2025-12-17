×
Extradicción de dominicano
Decreto | Poder Ejecutivo dispone extradición de un dominicano a Estados Unidos

Se trata de Felipe Parra Almonte, quien está acusado de asalto armado con intención de asesinato, en violación de las leyes generales de Massachusetts

    Expandir imagen
    Decreto | Poder Ejecutivo dispone extradición de un dominicano a Estados Unidos
    La disposición está contenida en el decreto número 691-25, dado a conocer por la Presidencia de la República. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la entrega en extradición a Estados Unidos del ciudadano dominicano Felipe Parra Almonte, quien es requerido por las autoridades estadounidenses para responder por varios cargos criminales.

    La disposición está contenida en el decreto número 691-25, dado a conocer la noche de este miércoles por la Presidencia de la República. La solicitud de extradición fue formulada el 22 de enero de 2024.

    Parra Almonte está acusado de asalto armado con intención de asesinato, en violación de las leyes generales del estado de Massachusetts.

    • También se le imputa asalto y agresión con un arma peligrosa que ocasionó lesiones corporales graves, conforme al capítulo 265 de dichas leyes.

    Pena de muerte

    El decreto establece que la entrega en extradición se realiza bajo la condición de que no se le imponga la pena de muerte, en caso de que sea declarado culpable de los hechos que motivan la solicitud, y de que sea juzgado conforme a la ley.

    Asimismo, la disposición ordena remitir el decreto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración, para su conocimiento y ejecución.

