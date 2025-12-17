Consejo de Ministros: Gobierno cita logros de este año y coordina acciones estratégicas para 2026

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezando el quincuagésimo cuarto Consejo de Ministros del Gobierno. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la noche de este miércoles el quincuagésimo cuarto Consejo de Ministros, el cual tuvo como objetivo principal pasar balance a las diez grandes metas del Plan de Gobierno de cara al 2028 y coordinar las acciones estratégicas que guiarán la gestión durante el año 2026.

Las informaciones fueron dadas a conocer por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras finalizar el encuentro en el Palacio Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-17-at-211248-e4054fb0.jpeg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habla con los medios de comunicación tras culminar el Consejo de Ministros. (KEVIN RIVAS.)

“Este año es un año cargado de retos, pero donde también podemos exhibir grandes avances en áreas como la reducción de la criminalidad, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de las áreas o de los sectores que mayor nivel de remesas generan hacia nuestro país, en la calidad o la expectativa de vida de la gente, la formalización del empleo”, expresó.

Paliza destacó que el seguimiento sistemático al cumplimiento de metas permite sostener una administración pública enfocada en resultados y alineada con los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Cita logros

Entre los logros de este año destacó que en el sector turismo culminará el 2025 “con un balance histórico de cerca de 11.8 millones de visitantes en el transcurrir de un año; que la criminalidad está hoy en sus históricos mínimos, de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, el segundo país de la región con menor nivel de criminalidad de todos; que la prima del peso contra el dólar ha quedado inclusive por debajo del promedio que habíamos estipulado que habíamos pronosticado para este año; que también la inflación ha tenido un comportamiento muy similar; que en materia de formalización del empleo estamos en el máximo histórico, en materia de formalización del empleo y también en materia de productividad del trabajo”.

Sin embargo, reconoció que hay elementos o espacios en los que debe trabajar más.

“Este es un espacio que nos permite hacer balances y que nos permite ver con retropectivas y tirar fuerzas con más energía para que este próximo año también podamos vencer parte de esos obstáculos”, afirmó

Lo que se presentó en la reunión

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un reporte actualizado sobre el comportamiento de la economía dominicana al cierre de 2025 y las proyecciones macroeconómicas para el período 2026–2028, insumos clave para la toma de decisiones en materia de inversión pública, política social y planificación sectorial.

De su lado, el viceministro de la Presidencia, Luis Madera Sued, presentó los enfoques estratégicos y el estado de avance de las metas priorizadas, destacando el progreso registrado en áreas clave como infraestructura, educación, salud, seguridad, innovación y fortalecimiento institucional.

El presidente Luis Abinader reiteró el compromiso de su gestión con el cumplimiento efectivo de estas metas, señalando que representan el núcleo del esfuerzo gubernamental para mejorar la calidad de vida de la población.

Jornada de articulación

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación de los resultados de la Jornada de Articulación, un proceso liderado por el Ministerio de la Presidencia para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la coherencia entre las prioridades nacionales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

La jornada incluyó consultas con organizaciones sociales que trabajan con personas envejecientes, niños y mujeres, cuyos aportes fueron integrados en el diseño de las acciones previstas para 2026, reforzando el enfoque humano y participativo de la gestión gubernamental.

En ese sentido, Paliza informó que el próximo 11 de enero se desarrollará una jornada de articulación del Gobierno, “un Consejo de Ministros de todo un día, que estaba pautado para hacerse en un tiempo anterior, pero que como consecuencia de Melissa tuvo que posponerse”.

Señaló que esa jornada contará con la asistencia de organismos multilaterales y con la participación de algunos técnicos.

Las 10 metas priorizadas del Gobierno

Mejorar la esperanza de vida al nacer

Reducir la tasa de homicidios

Aumentar el índice de infraestructura de calidad

Elevar el peso de la clase media en la población

Aumentar el PIB per cápita

Aumentar la tasa de formalidad en el empleo

Elevar el promedio de años efectivos de aprendizaje

Disminuir la tasa de pobreza multidimensional rural

Elevar el porcentaje de hogares con Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC) bajo

Incrementar el índice de efectividad de Gobierno