Gobierno prevé abrir en 2026 el túnel de la Luperón bajo la Plaza de la Bandera

Maquinarias pesadas se encuentran en la construcción del túnel vehicular bajo la Plaza de la Bandera, cuya apertura está prevista para 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El túnel vehicular que se construye bajo la Plaza de la Bandera, en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero, será puesto en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026, según el cronograma oficial del Gobierno.

La obra permitirá el paso continuo norte-sur por la Luperón, uno de los corredores más congestionados del Gran Santo Domingo.

Con una longitud aproximada de 1.02 kilómetros y dos carriles por sentido, el túnel eliminará el cruce semaforizado en superficie y redistribuirá el tránsito en un punto que concentra miles de vehículos diarios.

La infraestructura está concebida como una pieza central del paquete de soluciones viales que el Estado ejecuta en los accesos y salidas de la capital.

La apertura del túnel se integrará al paso a desnivel ya inaugurado en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, completando un esquema de circulación continua en esta zona del suroeste de la ciudad. Según las autoridades, el diseño busca reducir tiempos de desplazamiento y disminuir la presión vehicular sobre vías alternas.

Supervición de los trabajos

Durante una inspección nocturna realizada ayer martes, el presidente Luis Abinader verificó el avance de los trabajos junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y técnicos responsables del proyecto.

La supervisión se produjo a las 9:30 de la noche, cuando el mandatario recibió explicaciones sobre el estado de la obra y el ritmo de ejecución.

El Gobierno enmarca la apertura del túnel dentro de un plan más amplio que incluye la inauguración de la avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez como nueva entrada desde el este, así como mejoras en la avenida República de Colombia, que serán entregadas de manera gradual.

Las autoridades también vinculan esta solución vial con otros proyectos de transporte en desarrollo, como la extensión del teleférico de Santo Domingo hacia Pintura y el Jardín Botánico, y el avance del monorriel de Santiago.

Una vez en operación, el túnel de la Luperón se perfila como una de las intervenciones más relevantes para la movilidad urbana de Santo Domingo, al intervenir de forma directa uno de los nudos históricos del tránsito capitalino.

