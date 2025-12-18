Los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán escogidos este viernes

Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el Salón de Las Cariátides del Palacio Nacional, durante el tercer día de vistas públicas para escoger a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), el martes 18 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá este viernes 19 de diciembre para seleccionar a los cinco jueces que ocuparán las vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Este jueves, el presidente Luis Abinader convocó para mañana a las 5:00 de la tarde al órgano, con el propósito de continuar con el proceso de selección de los postulantes a la alta corte.

En caso de que los nuevos jueces sean seleccionados durante la sesión de este viernes, el propio Consejo deberá convocar su juramentación dentro de un plazo de cinco días.

El CNM deberá juramentar a los jueces por un período de siete años, en una ceremonia que tradicionalmente se desarrolla en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Retraso en el proceso

El cronograma inicial del proceso de escogencia de 15 jueces para la SCJ y el Tribunal Superior Electoral (TSE) contemplaba que la elección de los altos magistrados se realizaría antes de finalizar noviembre.

A principios de este mes, el órgano seleccionó y juramentó los 10 togados del TSE, pero no se tenían detalles de la selección en la instancia casacional.

Las entrevistas a los aspirantes concluyeron el pasado 20 de noviembre, luego de cuatro jornadas de vistas públicas, en las que se evaluaron a 81 de los 83 postulantes preseleccionados (dos se retiraron). El total de candidatos para la SCJ fue de 54, de los cuales 33 fueron hombres y 21 mujeres.

Se recuerda que en la última sesión de entrevistas, el órgano se declaró "en sesión permanente hasta completar el proceso de selección".

Juramentación de los jueces del TSE

El pasado 4 de diciembre el CNM, presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó a los jueces titulares y suplentes escogidos para integrar el TSE.

Los jueces titulares juramentados fueron: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien continuará como presidente del mismo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

Asimismo, durante el acto realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, también fueron juramentados los jueces suplentes: Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

En total, fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10. Se recuerda que en el proceso de selección participaron 41 aspirantes para ocupar estas vacantes.